Предметные рейтинги: биология, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 4 3 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5 5 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 6 - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 7 6 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 7 Южный федеральный университет 9 9 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 10 8 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России