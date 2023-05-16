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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: биология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
34Национальный исследовательский Томский государственный университет
43Казанский (Приволжский) федеральный университет
55Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
6-Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
76Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
87Южный федеральный университет
99Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
108Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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