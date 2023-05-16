Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: биология, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Санкт-Петербургский государственный университет34Национальный исследовательский Томский государственный университет43Казанский (Приволжский) федеральный университет55Новосибирский национальный исследовательский государственный университет6-Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»76Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина87Южный федеральный университет99Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского108Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com