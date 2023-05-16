Пять человек пострадали при пожаре на газопроводе в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар на недействующей нитке магистрального газопровода «Газпром трансгаз Югорск». В результате пострадали пять человек, сообщили ТАСС в экстренных службах. Там уточнили, что расстояние от места ЧП до ближайшего населенного пункта составляет 30 км. Причины взрыва неизвестны. Позднее директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил, что в результате инцидента погиб один человек, еще пятеро пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

«На недействующей нитке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Югорск" Бобровского линейного производства управления Ямал—Европа произошло возгорание недействующего газопровода в районе крановых узлов на линейной части»,— сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по ХМАО «Ъ» сообщили, что им поступила предварительная информация от Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) о пожаре на участке газопровода в Белоярском районе. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа полиции.

По словам господина Добровольского, сейчас осуществляется эвакуация пострадавших вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани.

Илья Смирнов, Екатеринбург