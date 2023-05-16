Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять человек пострадали при пожаре на газопроводе в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар на недействующей нитке магистрального газопровода «Газпром трансгаз Югорск». В результате пострадали пять человек, сообщили ТАСС в экстренных службах. Там уточнили, что расстояние от места ЧП до ближайшего населенного пункта составляет 30 км. Причины взрыва неизвестны. Позднее директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил, что в результате инцидента погиб один человек, еще пятеро пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

«На недействующей нитке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Югорск" Бобровского линейного производства управления Ямал—Европа произошло возгорание недействующего газопровода в районе крановых узлов на линейной части»,— сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по ХМАО «Ъ» сообщили, что им поступила предварительная информация от Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) о пожаре на участке газопровода в Белоярском районе. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа полиции.

По словам господина Добровольского, сейчас осуществляется эвакуация пострадавших вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани.

Илья Смирнов, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...