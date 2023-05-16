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Коммерсантъ FM
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Германия вошла в пятерку крупнейших импортеров СПГ из США

В марте, уже пятый месяц подряд, крупнейшим импортером сжиженного природного газа (СПГ) из США является Великобритания. И в марте впервые в топ-5 импортеров американского СПГ вошла Германия. Такие данные приводятся в ежемесячном докладе Министерства энергетики США по экспорту СПГ.

По данным доклада, в марте в Великобританию было поставлено 70,5 млрд кубических футов СПГ, в Нидерланды — 61 млрд, в Испанию — 38,1 млрд, во Францию — 28,6 млрд, в Германию — 24,8 млрд. На эти пять стран пришлись 60,9% всего объема экспорта СПГ из США в марте. Германия начала получать первые поставки СПГ из США в текущем году, первая партия СПГ была доставлена в начале января на недавно запущенный терминал в Вильгельмсхафене в Нижней Саксонии.

После этого терминала были построены еще два: в Лубмине (земля Мекленбург-Передняя Померания) и в Брунсбюттеле (земля Шлезвиг-Гольштейн). Терминал в Брунсбюттеле недавно также принял первую партию СПГ из США. В топ-10 импортеров американского СПГ по состоянию на март вошли Китай, Нидерланды, Индия, Турция и Бразилия.

В целом в марте США экспортировали 366,3 млрд кубических футов СПГ. Это на 0,7% больше, чем в марте 2022 года, и на 12,4% больше, чем в феврале 2023-го. За отчетный месяц в разные страны была поставлена 121 партия СПГ. Кроме того, в докладе приводятся данные о количестве партий за период с февраля 2016-го по март 2023 года — 4579. Больше всего за этот период импортировала Южная Корея — 1,78 трлн кубических футов СПГ (513 партий).

Алена Миклашевская

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