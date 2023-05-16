Жительница Уфы взыскала 500 тыс. рублей компенсации с «Башавтотранса»

Калининский районный суд Уфы взыскал с государственного перевозчика «Башавтотранс» 500 тыс. руб. в качестве компенсации пострадавшей пассажирке. Женщина получила тяжелые травмы из-за невнимательности водителя и на момент рассмотрения иска продолжает проходить лечение.

Как установил суд, инцидент произошел в Уфе. Водитель автобуса №69 зажал в дверях пассажирку и начал движение от остановки. Когда другие пассажиры потребовали, чтобы автобус остановился, водитель на ходу открыл двери. Пострадавшая выпала на проезжую часть, а транспортное средство наехало на нее правым задним колесом. Вина сотрудника «Башавтотранса» в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств была установлена ранее тем же судом.

В материалах дела сообщается, что пострадавшая получила серьезные травмы и перенесла несколько операций, в том числе по пересадки кожи на ноге, получила инвалидность второй группы. Представитель истца заявила, что ее доверитель до сих пор испытывает сильные боли, не может передвигаться без посторонней помощи даже по квартире.

Заявительница обратилась в прокуратуру Калининского района, после чего надзорное ведомство подало иск о возмещении морального вреда. Истцы просили взыскать с «Башавтотранса» и его бирского филиала, в чьей собственности находился автобус, 800 тыс. руб.

Представитель ответчика назвала размер компенсации морального вреда завышенным и просила снизить сумму «до разумных пределов», приняв во внимание тяжелое финансовое состояние предприятия.

Суд заключил, что обязанность возместить причиненный водителем «Башавтотранса» вред лежит на головной компании и взыскал с ответчика 500 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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