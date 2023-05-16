Саратовский депутат возмутился названием ресторана Belgium

Депутат Саратовской областной думы (ЕР), бывший глава регионального управления Роскомнадзора Роман Чуйченко пристыдил владельцев и посетителей ресторана Belgium Bar. Текст появился в Telegram-канале парламентария «Столыпинград». С точки зрения господина Чуйченко, подобная вывеска возмутительна в условиях, когда Бельгия «выделяет еще €92 млн помощи бандеровскому режиму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Belgium Bar Фото: Belgium Bar

«Вот куда подевалась совесть у хозяев заведения? Нужен, нужен закон об уличной рекламе. И другие меры, начиная от общественного порицания, заканчивая жесткой позицией муниципальных властей»,— написал господин Чуйченко.

Другие претензии к Бельгии парламентарий высказывал накануне открытия — в начале апреля. Тогда господин Чуйченко вспомнил, что в европейской стране расположена штаб-квартира НАТО, а власти страны признали «украинский Голодомор». Последнее депутат назвал «крайне недружественным актом в плане трактовки исторических реалий».

Ранее господин Чуйченко активно высказывался в пользу переименования ресторана «Кембридж», чье название якобы оскорбило некоего участника СВО, вернувшегося в Саратов в отпуск. В итоге владельцы переименовали заведение в «Гермес».

Никита Маркелов, Саратов