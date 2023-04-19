Гермес никого не оскорбит

Ресторан «Кембридж», расположенный в элитном пригороде Саратова, сменит название после упреков в «пропаганде чуждой культуры». По словам владельца заведения, решение было принято, чтобы избежать борьбы «с ветряными мельницами». Саратовские депутаты, которые выступали в авангарде информационной компании, сошлись во мнении, что такая практика не должна превращаться в «охоту на ведьм». Представители бизнеса уверены, что необходимые для ребрендинга средства можно было бы потратить более эффективно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Саратовский ресторан «Кембридж», который ранее оказался в центре скандала из-за «недружественного» названия, проведет ребрендинг. Как написал в социальных сетях Владелец Евгений Реймер, теперь заведение будет называться, как и конно-спортивный клуб, на территории которого расположен ресторан, — «Гермес». По словам Господина Реймера, название ресторана было навеяно деятельностью одной «из самых блестящих советских агентурных сетей, которая действовала в Британии с сороковых по шестидесятые годы и помогала СССР в борьбе с нацизмом. Интересно, что члены „Кембриджской пятерки“ действовали по идейным соображениям». Ресторатор уточнил, что после начала дискуссии о переименовании «активисты втянули в эту историю почетных ветеранов Гагаринского района, которые, в свою очередь, подписали петицию. В информационном поле поднялась буря, призывающая к изменению названия „Кембридж“, из каждого утюга звучало, что нужно переименовать ресторан».

Публичным адептам переименования Евгений Реймер адресовал следующий пассаж: «Есть и небольшая группа тех, кто пытается обесценить и наш труд, и любовь наших гостей. Они присвоили себе роль нравственного камертона и раздают без­апеляционные указания, как именно бизнесу следует себя вести. Действительно, в Саратовской области нет более значимых проблем, чем страшные английские топонимы, которые, как высказался один из активистов, „пропагандируют гражданам нашей страны социально неустойчивое и морально низкое поведение, учат наших детей неуважительному отношению к истории своей страны“».

Предприниматель резюмировал, что принято решение «не бороться с ветряными мельницами — чтобы не думать постоянно о том, откуда ветер дует», и выразил надежду, что на этом конфликт будет исчерпан.

Публичное внимание к «Кембриджу» 30 марта 2023 года привлек депутат Саратовской областной думы Александр Янклович. Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV» опубликовал заявление народного избранника: «слепое подражание западу в манере названий, восхвалении мнимых ценностей и пропаганде чуждой культуры не красит владельцев бизнеса нашей страны. Тем более сейчас, когда идет война между традиционными, святыми для нас ценностями и по сути сатанинской идеологией». Господин Янклович добавил, что «на месте предпринимателя (не только этого заведения) я бы сменил название и вывеску».

По словам депутата, изначально жалобу на «Кембридж» в комментариях к посту в упомянутом телеграм-канале оставила мать одного из саратовских участников СВО, проживающая неподалеку. За день до депутатского заявления в ряде местных каналов действительно появился комментарий, распространенный с анонимного аккаунта «от лица всех матерей защитников Отечества»: «Почему наш город заполонили заведения и организации, активно пропагандирующие своими названиями страны и города государств, спонсирующих укрнацистов?»

Цена ребрендинга зависит от размера предприятия и объема работ, объяснил «Ъ» владелец саратовской сети заведений Papa`s Irish Pub Андрей Табояков: «Нужно менять не только вывеску, но и меню, оформление. В иных ситуациях, возможно, придется переименовывать и юридическое лицо. Если вывески большие, то их цена может начинаться от 200 тысяч рублей. Прежде всего надо смотреть на величину предприятия. Для крупного предприятия расходная часть может быть неприятная, но точно не смертельная. А для маленьких предприятий это может быть чувствительно. Но основной вопрос — куда эти деньги можно было бы потратить. Например, на помощь участникам СВО».

Александр Янклович рассказал «Ъ», что, по его мнению, кампания по переименованию не должна носить принудительный характер. По словам господина Янкловича, в момент разговора с корреспондентом издания он был занят доставкой помощи саратовским участникам СВО.Помимо парламентской деятельности народный избранник с 2018 года возглавляет общественную организацию «Саратовская ассоциация героев». Судя по реквизитам для переводов средств на помощь военным региона, которые указаны в телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV», сбор осуществляется, в том числе, на счета этой структуры. По данным портала kartoteka.ru, за 2022 год объем средств, проходящих через организацию, по сравнению с 2021 годом вырос на 78259%. Если в конце 2021 года в бухгалтерском отчете значилась сумма в 83 тыс. руб., то в конце 2022-го — более 65 млн.

Депутат Саратовской областной думы Роман Чуйченко уверен, что отказ от зарубежных названий продиктован временем: «Движение в эту сторону востребовано и уместно. Но это ни в коем случае не должно скатываться в охоту на ведьм или какую-то кампанейщину, потому что речь идет об адекватном соответствии текущих событий и наследия прошлого. Эпохи меняются. Что уместно в одной эпохе, то неуместно в другой».

Никита Маркелов