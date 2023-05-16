Бренды распределяют время

Российские бренды переходят на формат обслуживания клиентов только по предварительной записи. Если прежде такой политики придерживались только салоны красоты и рестораны премиум-класса, то теперь к ним присоединяются и марки одежды. О том, что покупатели рискуют не попасть в бутик, если не забронируют свободный слот заранее, объявил, например, бренд 12Storeez. С момента нововведения не прошло и недели, а марка уже оказалась в центре скандала. Чем бренд объясняет свое решение? И есть ли у формата «закрытых дверей» будущее? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

С конца прошлой недели гарантированно попасть в бутик бренда 12Storeez в Столешниковом переулке можно только по предварительной записи, без этого клиент рискует провести какое-то время в ожидании под дверью. И все бы ничего, но о правиле стало известно не от официальных представителей марки, а из Telegram-каналов, растиражировавших пост блогера Наташи Давыдовой, также известной как Тетя Мотя. По словам инфлюенсера, ее не пустили в пустой магазин, сославшись на новую политику, и предложили прогуляться до другой точки.

Позже в 12Storeez заявили, что при помощи системы предварительного бронирования бренд пытается не допустить очередей в примерочные, но клиентов такое объяснение не устроило. И выйти из ситуации можно было бы куда элегантнее, убеждена автор Telegram-канала «Мамкина модница» Инна Комбарова:

«Я бы на месте 12storeez просто увеличила количество примерочных. Не всегда же в них нужен консультант. Я, например, не люблю, чтобы сотрудник за мной ходил и приносил вещи нужного размера. Пусть будет примерочная с обслуживанием по брони и примерочная, работающая без нее, так было бы комфортно всем».

Для московских модников сама по себе практика договориться о визите в бутик заранее или постоять в очереди на вход не нова, подобное время от времени происходит в европейских магазинах крупнейших модных домов, например, Louis Vuitton или Chanel.

С другой стороны, и 12Storeez летом 2022 года провозгласили себя люксом, поэтому ход выглядит логичным. Вот только фактически российской марке до западных марок далеко, так что последнее нововведение — это лишь попытка выдать желаемое за действительное, подчеркнула автор Telegram-канала MUR Мадонна Мур:

«Это создание искусственного ажиотажа вокруг бренда, чтобы всем захотелось попасть за эти закрытые двери.

В люксовых бутиках вы без консультанта купить ничего не сможете, вам должны подобрать вещи нужного размера и их принести. В 12storeez это не так. Вы приходите в зал, просто берете с рейлов одежду и забираете ее в примерочную, то есть все точно так же, как это принято в обычных магазинах. Несмотря на то, что они попытались перейти на обслуживание люкс, внутри ядро все еще остается обслуживанием масс-маркет».

В ходе обсуждения нововведения 12Storeez блогеры и пользователи соцсетей также вспомнили о том, что практика с предварительным бронированием действует в случае с ресторанами. Причем в некоторые из них, например, петербургский Birch, попасть можно только по предоплате, которая в случае отмены визита не возвращается.

И, несмотря на то, что система эта давно прижилась далеко не все от нее в восторге, рассказала основатель коммуникационного агентства PR Inc Ольга Дашевская:

«Сейчас принято быть свободным, делать что хочешь, не быть подверженным каким-то правилам. А тут покупателей загоняют в какие-то рамки. Поколение зуммеров абсолютно точно должно возмутиться такому подходу. Если мы говорим про поколение Х, то они более организованные, им, наоборот, удобно все спланировать заранее. Например, в периоды Петербургского международного экономического форума помощники бизнесменов часто бронируют на каждый вечер места в нескольких ресторанах на случай, если вдруг шеф передумает в последний момент».

Другой вопрос, не поступают ли бренды и рестораны слишком опрометчиво, отталкивая аудиторию, не желающую стоять в очередях и планировать наперед? Собеседники “Ъ FM” убеждены, что этот момент у бизнеса просчитан. В случае с одеждой из премиальных материалов выбор у российской аудитории сейчас ограничен, а в истории с ресторанами желание эксклюзивности рано или поздно может взять верх.

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