По подозрению в хищении задержан глава крупной строительной компании Красноярска

В Красноярске задержали бывшего депутата горсовета, главу строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова, который фигурирует в уголовном деле о хищении. Об этом «Ъ» рассказали источники в правоохранительных органах региона, добавив, что бизнесмена задержали в аэропорту Красноярска, когда он прилетел утренним рейсом из Москвы. Ожидается, что завтра, 17 мая, предпринимателю изберут меру пресечения. Получить официальный комментарий следствия не удалось.
Владимир Егоров
Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ
В апреле 2021 года силовики заинтересовались сыном Владимира Егорова Константином, который занимал пост исполнительного директора «Сибиряка». Егорова-младшего задержали в Геленджике, где он принимал участие в турнире по боулингу, и доставили под конвоем в Красноярск. Местный суд поместил его в СИЗО. В основу уголовного дела лег контракт на поставку медтехники для нового корпуса Красноярской краевой клинической больницы, заключенный в июне 2018 года управлением капитального строительства региона и стройфирмой «Сибиряк». О том, связаны ли между собой дела отца и сына Егоровых, неизвестно.
Владимир Егоров в 1989-м был назначен председателем Красноярского государственного кооперативного строительного предприятия «Сибиряк».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО УСК «Сибиряк» образовано в ноябре 2004 года, 100% принадлежит Владимиру Егорову. В 2022 году компания получила более 7,1 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 116,9 млн руб. Компания входит в число крупнейших застройщиков Сибири. В рамках подготовки к Универсиаде-2019 компания построила комплекс общежитий «Перья», многофункциональные спорткомплексы «Сопка» и «Радуга».