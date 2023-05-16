По подозрению в хищении задержан глава крупной строительной компании Красноярска

В Красноярске задержали бывшего депутата горсовета, главу строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова, который фигурирует в уголовном деле о хищении. Об этом «Ъ» рассказали источники в правоохранительных органах региона, добавив, что бизнесмена задержали в аэропорту Красноярска, когда он прилетел утренним рейсом из Москвы. Ожидается, что завтра, 17 мая, предпринимателю изберут меру пресечения. Получить официальный комментарий следствия не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Егоров

Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ Владимир Егоров

Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ

В апреле 2021 года силовики заинтересовались сыном Владимира Егорова Константином, который занимал пост исполнительного директора «Сибиряка». Егорова-младшего задержали в Геленджике, где он принимал участие в турнире по боулингу, и доставили под конвоем в Красноярск. Местный суд поместил его в СИЗО. В основу уголовного дела лег контракт на поставку медтехники для нового корпуса Красноярской краевой клинической больницы, заключенный в июне 2018 года управлением капитального строительства региона и стройфирмой «Сибиряк». О том, связаны ли между собой дела отца и сына Егоровых, неизвестно.

Владимир Егоров в 1989-м был назначен председателем Красноярского государственного кооперативного строительного предприятия «Сибиряк».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО УСК «Сибиряк» образовано в ноябре 2004 года, 100% принадлежит Владимиру Егорову. В 2022 году компания получила более 7,1 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 116,9 млн руб. Компания входит в число крупнейших застройщиков Сибири. В рамках подготовки к Универсиаде-2019 компания построила комплекс общежитий «Перья», многофункциональные спорткомплексы «Сопка» и «Радуга».

Константин Воронов, Новосибирск