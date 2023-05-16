ПИК наткнулся на пятиэтажку

В подмосковном жилом комплексе не могут снести аварийную пятиэтажку из-за последнего собственника. Заброшенное здание окружено новыми высотками, и, судя по данным на сайте застройщика, на этом месте должна находиться общественная зона. Однако компания ПИК уже несколько лет не может договориться с владельцем одной квартиры в доме. Судя по сообщениям в Telegram-каналах, мужчина отклонил уже 15 вариантов жилья от застройщика, так как настаивает, что компания должна выдать ему трехкомнатную квартиру с двумя балконами, как в его нынешнем жилье. Но у девелопера таких вариантов нет. При этом само здание признано аварийным, и его должны снести в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПИК Фото: ПИК

При этом сроки сноса строения могут сдвигаться, пока последний собственник не добьется равнозначной квартиры, подчеркнул управляющий партнер компании Land Law Firm Денис Литвинов:

«Есть норма закона, согласно которой владельцу жилья обязаны предоставить вариант с теми же параметрами, то есть количество балконов формально под это требование подходит. Дальше уже это проблема застройщика, причем он может предлагать варианты необязательно в том жилом комплексе, который строится на этом месте. Снос пятиэтажки возможен только тогда, когда объект полностью свободен от прав третьих лиц.

Принудительно в никуда выселить собственника жилья не могут, более того он дальше может требовать еще и какую-то компенсацию, связанную с тем, что ему приходится жить в доме, который уже признан аварийным, то есть представляет угрозу его жизни и здоровью. Качество жизни в такой обстановке, вероятно, оставляет желать лучшего».

В чатах нового ЖК пятиэтажку называют «местной достопримечательностью». При этом многие жильцы полагают, что мужчина намерено купил квартиру в аварийном доме. По некоторым данным, он стал ее собственником в 2015 году, примерно тогда же в районе начали возведение новостроек. Сейчас эта пятиэтажка отключена от электричества, воды и газа, однако мужчина продолжает там жить.

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев отмечает, что покупка квартир в домах под снос — распространенная стратегия инвестирования. Например, в Москве, после того как власти объявили о реновации, спрос на лоты в таких зданиях вырос на 18%. Однако ситуация с подмосковным ЖК может и не закончиться в пользу собственника, подчеркнул господин Апрелев:

«Сама по себе программа реновации жилья на первых стадиях была несколько непрозрачна. Затем, когда ее условия до конца прояснились, цены уже подросли, и это перестало быть привлекательным для инвесторов. Но все равно кто-то, конечно, интересовался этой программой.

Вместе с тем по таким делам судебная практика очень различна, и истец вполне может и проиграть, особенно когда он заявляет какие-то очень особенные условия.

Квартира оценивается по рыночной стоимости, и собственнику предлагается абсолютно равнозначная альтернатива. То есть владельцу может быть предложено совсем другое жилье, которое по рыночной стоимости равно его активу. Сейчас же цена недвижимости в доме, который признан аварийным, боюсь, не очень высока».

По данным ЦИАН, за прошлый год предложение квартир, которые включены в столичную программу реновации, выросло на 25%. Как отмечают аналитики, в основном рост происходит из-за объектов третьей очереди, то есть домов, которые будут сносить в 2029-2032 годах. А доступных лотов в зданиях, которые снесут до конца следующего года, почти не осталось.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов