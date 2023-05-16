Генконсул РФ в Саппоро: Япония может увеличить закупки российского СПГ на 9% к 2026 году

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония не выходила из проекта «Арктик СПГ-2», однако с марта 2022 года страна заморозила новые инвестиции в него из-за санкций. По словам господина Марина, «если все пойдет по плану», к 2026 году Япония увеличит закупки российского сжиженного природного газа на 2 млн т в год, на 9%.

«Консорциум в составе Mitsui & Co и японской национальной компании по нефти и металлам JOGMEC сохранили 10%-ную долю в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2". С единственным уточнением, что с марта прошлого года Япония заморозила новые инвестиции в этот проект из-за финансовых санкций»,— рассказал Сергей Марин «РИА Новости».

Генеральный консул отметил, что «Арктик СПГ-2» работает, но производство сжиженного природного газа пока не началось. «Первая линия должна быть запущена к концу текущего года, а вторая и третья — в 2024 и 2026 годах. Если все пойдет по плану, то Япония добавит еще около 2 млн т СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России, то есть примерно в 9% от общего объема импорта»,— добавил он.

«Арктик СПГ-2» — проект компании «Новатэк» стоимостью $21,3 млрд. Он предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ на Гыданском полуострове мощностью 6,6 млн т в год каждая. На конец 2021 года общая готовность проекта оценивалась в 59%, достигнутый прогресс по первой очереди — 78%. В конце марта прошлого года Nikkei со ссылкой на источники сообщала, что Япония заморозила новые инвестиции в «Арктик СПГ-2», поскольку санкции препятствуют денежным переводам из банков.

Милена Костерева