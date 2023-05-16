Вузы РФ приняли в 2022 году максимальное за последние 10 лет число аспирантов

В 2022 году в аспирантуру в России поступили 45 100 человек, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя за 2021 год (28 тыс.). Число поступивших на аспирантуру в РФ в прошлом году стало максимальным за последние 10 лет, говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики данных НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости».

Согласно результатам исследования, общее число аспирантов в России достигло в 2022 году 109 700 человек против 90 200 к концу 2021 года. По мнению авторов, рост связан с повышением привлекательности научной карьеры и «внешними факторами».

Самыми популярными научными специальностями в 2022 году стали экономика (22,9% аспирантов), право (10,2%), информационные технологии и телекоммуникации (6,2%) и педагогика (5,7%), сообщают исследователи. В прошлом году обучение по программам аспирантуры завершили 13 900 человек, из них 12,9% защитили диссертацию, что, по под счетам ВШЭ, является максимальным показателем за последние пять лет.

По результатам исследования, 67,6% опрошенных аспирантов намерены после защиты диссертации продолжить работу в академической среде (вузах или школах), 27,7% хотят работать вне науки и высшего образования, 12,1% планируют заниматься исследованиями.

Отмечается, что 78,3% опрошенных аспирантов хотят работать в России, 6% думают об отъезде на срок более трех месяцев, 2% респондентов хотят покинуть РФ навсегда.

12 мая президент России подписал указ о реализации с 2023 по 2026 учебные года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Проект предусматривает два уровня высшего образования: базовое высшее и специализированное высшее, а также один уровень профессионального образования — аспирантуру.

В 2003 году Россия присоединилась к Болонской системе высшего образования и перешла на систему бакалавриат (четыре года)—магистратура (два года)—аспирантура (не менее трех лет). В мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о планах России выйти из Болонской системы. Основной образовательной программой было предложено сделать специалитет.

Господин Фальков отдельно подчеркнул, что реформа образования выделяет аспирантуру в отдельный вид подготовки для сферы исследований, разработок и университетов. Она будет доступна тем, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не менее пяти лет либо получил специализированное высшее образование.

Подробнее о новой системе высшего образования — в материале «Ъ» «Университетам придется стать гибче».

Эрдни Кагалтынов