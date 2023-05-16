Мэр Мариуполя рассказал о планах по созданию цеха по производству рельсов на «Азовстали»

На территории завода «Азовсталь» может быть запущен цех по производству рельсов и балок, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун ТАСС. По его словам, после этого на территории предприятия откроется технопарк.

Господин Моргун рассказал, что на заводе продолжается процесс разминирования. Он назвал этот участок одним из самых сложных и трудоемких на территории города.

Правительство Донецкой народной республики ранее одобрило проект развития инфраструктуры на территории комбината. Региональные власти планируют построить там индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр.

«Азовсталь» — металлургический комбинат на берегу Азовского моря. Начал работать в 1933 году. Мариуполь перешел под контроль России в 2022 году в ходе военной операции на Украине. Завод серьезно пострадал во время боевых действий. Президент Владимир Путин поздравлял главу Минобороны Сергея Шойгу с получением контроля над Мариуполем 21 апреля, но территория «Азовстали» оставалась под контролем украинских войск до 20 мая.

Леонид Уварчев