Замглавы МИД РФ: втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО создаст риски в регионе

Россия выступает категорически против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его мнению, это создаст риски в регионе.

«Мы считаем, что попытки искусственно подгонять вопросы государственного строительства под какие-то задачи, скажем, под вступление и втягивание Боснии и Герцеговины в Евросоюз или тем более НАТО, против чего мы категорически выступаем, поскольку исходим из того, что это будет только создавать дополнительные риски, новые разделительные линии, а не объединять этот регион, мы считаем, что эти попытки искусственны, они абсолютно неприемлемы»,— сказал господин Грушко в эфире телеканала Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) РТРС.

По мнению замминистра, ЕС пытается разрушить многовековые связи РФ и Боснии и Герцеговины и привязать страну к антироссийскому курсу «через попытки вовлечь в натовскую деятельность». Господин Грушко считает, что Вашингтон делает все, чтобы добиться консолидации европейцев «на антироссийской основе». Как отметил дипломат, «если думать стратегически, подобный сценарий, конечно, не в интересах народов Боснии и Герцеговины и уж тем более не в интересах Республики Сербской».

В апреле 2023 года президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что всерьез размышляет о выходе Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. Предостережение стало реакцией лидера боснийских сербов на блокирование органами власти Боснии и Герцеговины и высоким представителем мирового сообщества в стране Кристианом Шмидтом планов республики перевести в свою собственность все недвижимое имущество, находящееся на ее территории.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Милорад Додик пригрозил выходом».

Леонид Уварчев