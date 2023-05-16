Не выходит на берег дорога

Стоимость 25-километрового участка автодороги от Владивостока до Находки (Приморский край) выросла почти вдвое, а сроки завершения стройки постоянно отодвигаются, показала проверка Счетной палаты (СП). Общая смета превышает 40 млрд руб., указывают аудиторы, при этом движение транспорта вряд ли откроют раньше 2024 года, хотя трассу планировалось запустить в 2020 году. Местные власти объясняют ситуацию оползнями и необходимостью корректировать документацию. Судьба оставшейся 100-километровой части дороги не ясна: СП предлагает от нее вообще отказаться из-за дороговизны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Счетная палата обнародовала итоги проверки использования в 2022 году средств, направленных на строительство автодороги Владивосток—Находка—порт Восточный. Трасса строится с 2009 года — магистраль нужна для обхода населенных пунктов, связи транспортных коридоров с Китаем и портами. Сейчас открыты отдельные участки дороги, в том числе обход города Артема.

Аудиторы проверяли, как идут дела на участке с 18-го по 40-й км (Владивосток—Находка). По данным СП, в 2022 году на объект выделялось суммарно 6 млрд руб., из которых 5 млрд руб.— средства федерального бюджета. Работы ведутся со значительным отставанием от графиков, констатировали в палате. «Первоначальный срок завершения строительства — декабрь 2020 года — был перенесен на декабрь 2021 года, а затем на декабрь 2022 года, однако и в этот срок дорога не построена,— заявил аудитор Валерий Богомолов.— По отдельным мероприятиям отставание от графика составляет от 1 до 14 месяцев. С учетом необходимости корректировки проектно-сметной документации ожидаемый срок реализации объекта — 2024 год». За весь прошлый год техническая готовность участка увеличилась всего на 0,2%. На тех участках, где уже лежит асфальт, инструментальная проверка обнаружила проблемы с ровностью покрытия, сказано в отчете СП. При этом, следует из материалов, стоимость работ на участке за прошедшие восемь лет возросла почти вдвое — с первоначальных 20,6 млрд до 40,1 млрд руб.

Результаты проверки направлены президенту РФ, в Генпрокуратуру и Росавтодор.

В минтрансе Приморского края, комментируя результаты проверки, рассказали “Ъ”, что в 2021 году по маршруту трассы были выявлены «опасные оползневые явления, повлекшие просадку земляного полотна и смещение конструктивных элементов мостовых сооружений». Сейчас работы на четырех участках протяженностью от 200 м до 500 м приостановлены. В отчете СП сказано, что ситуация возникла из-за «некачественно выполненных инженерно-геологических изысканий». Для сохранения уже построенных сооружений нужно провести «мероприятия инженерной защиты территории», говорят в минтрансе. «Откорректированная проектная документация по разработанным мероприятиям направлена на государственную экспертизу»,— сказали в ведомстве, пообещав в июле 2023 года ввести в эксплуатацию «в тестовом режиме» еще несколько участков протяженностью 12,6 км. Работы на оставшихся частях начнутся после окончания экспертиз, заявили в минтрансе Приморья.

Перспективы следующего этапа дороги (с 43-го по 146-й км) пока туманны. Еще в прошлом году Счетная палата заявила о нецелесообразности этого строительства из-за высокой стоимости (236,5 млрд руб.). Об этом говорится и в свежем отчете СП. Аудиторы предлагают реконструировать действующую региональную трассу А-188, соединяющую город Артем и порт Восточный. Такой вариант, считают в СП, дешевле на 70,4 млрд руб. нового строительства. Этот сценарий сейчас прорабатывают Минтранс, Росавтодор и минтранс Приморского края, сообщили в СП.

10 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Приморского края Олег Кожемяко жаловался на проблемы со строительством дороги. «По автомобильной инфраструктуре, к сожалению, дела встали. Очень слабо идут работы,— заявил он.— Необходимо дать поручение правительству РФ продолжить строительство и реконструкцию этой важнейшей автодороги, которая даст жизнь всему Приморью. Мы готовы участвовать в этом вопросе. Пока есть силы и средства на строительство первого участка, который тоже нужно завершить, можно было бы и дальше спланировать — на последующую стройку». Господин Кожемяко говорил, что для этого нужны «дополнительные бюджетные инвестиции в инфраструктуру».

Алексей Чернышев, Владивосток; Иван Буранов