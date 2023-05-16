Дом Чанжина приняли в академию

Российский аукционный дом (РАД) продал на аукционе исторический дома Чанжина на углу набережной реки Фонтанки и Прядильного переулка. Здание за 156 млн рублей при начальной цене в 120 млн, следует из протокола торгов, приобрело ООО «Гелант» Сергея Степанова — компания, аффилированная с сетью отелей Academia Land, управляющей гостиницами на Васильевском острове и Гончарной улице, 61. У компании уже есть опыт восстановления особняка Теплова, но в данном случае сроки и стоимость реконструкции будут зависеть от количества обременений КГИОП и технического состояния памятника, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / wikipedia.org Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / wikipedia.org

В лот вошло здание на углу набережной реки Фонтанки и Прядильного переулка общей площадью 2,4 тыс. кв. м с земельным участком 2 тыс. кв. м. Здание было признано памятником культуры в 1990-х, а в 2015 году расселено и законсервировано. Как ранее заявляли в РАД, наиболее вероятно приспособление объекта, реализованного по поручению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, под гостиницу или апарт-отель. Учредитель компании, признанной победителем торгов (ООО «Гелант»), Сергей Степанов, действующий член совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края. В Петербурге он также владеет 100% в ООО «Отель Питер» и ООО «Апартинвест». ООО «Отель Питер» зарегистрировано в Петербурге на Галерной улице, 61,— по месту расположения гостиницы «Academia Land Особняк Teploff». Отель находится в историческом особняке Н. Н. Теплова — объекте культурного наследия регионального значения, восстановленном ГК Academia Land в 2021–2022 годах.

Компания Academia Land управляет в Петербурге сетью гостиниц и апарт-отелей: «Academia Land Особняк Teploff» на Гончарной улице, 61, «Academia Васильевский» на 3-линии, В.О. и др. В пресс-службе Academia Land не прокомментировали приобретение дома Чанжина и дальнейшие планы в отношении здания.

Алексей Лазутин, руководитель отдела инвестиционных продаж и корпоративных услуг IPG.Estate, считает, что цена продажи актива проходит по верхней границе рынка. «Оценить объем инвестиций сложно, стоимость будет зависеть от состояния инженерных коммуникаций, перекрытий, наличия обязательств КГИОП, но составит не менее 50–60 тыс. рублей за "квадрат" без учета оснащения»,— дает оценку эксперт.

По мнению директора департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексея Федорова, цена продажи соответствует рыночной. «Объем инвестиций может составить 200–250 млн рублей, но статус памятника может потребовать дополнительных расходов,— рассуждает господин Федоров.— Срок реализации проекта — 1,5–2 года, если статус памятника не потребует дополнительных временных затрат».

Александра Тен