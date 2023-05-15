Электричество пошло по делу

По делу о хищении 138 млн руб. из средств «Облкоммунэнерго», затраченных на строительство внешнего электроснабжения выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в 2010–2012 годах, в суде допросили троих свидетелей, включая министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Фигурантами дела являются бывший гендиректор «Облкоммунэнерго» Олег Жабин, директор ЗАО «Дива-Екатеринбург» Андрей Кривокорытов и технический директор «УЭСК “Корал”» Александр Плюснин. Свою вину они не признают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уголовное дело о хищении более 138 млн руб. у ГУП СО «Облкоммунэнерго» рассматривает судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Юлия Меркулова. По версии следствия, средства были похищены при строительстве системы внешнего электроснабжения международного выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» в период с декабря 2010 года по июль 2012 года.

В уголовном деле три фигуранта. Бывший гендиректор ГУП СО «Облкоммунэнерго» Олег Жабин (руководил предприятием с 2010 по 2012 год) обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Бывший директор ЗАО «Дива-Екатеринбург» Андрей Кривокорытов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств (ч. 7 ст. 159 УК РФ). По аналогичной статье, а также по статье об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) обвиняется бывший технический директор Уральской энергосберегающей компании «Корал» Александр Плюснин.

Впервые уголовное дело в суде начали рассматривать в 2017 году. Тогда фигурантами являлись только Андрей Кривокорытов и Александр Плюснин. В 2018 году оно было возращено на доработку прокурору, так как обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УПК РФ.

После доработки и предъявления обвинений Олегу Жабину дело вернули на рассмотрение уже с тремя фигурантами. Подсудимые вину не признали.

На судебном заседании в понедельник, 15 мая, проводился допрос свидетелей. Первым свидетелем выступил бывший главный инженер компании УЭСК «Корал» Виталий Вагапов. По его словам, компания являлась субподрядчиком при выполнении работ на МВЦ «Екатеринбург-Экспо», генподрядчик — компания «Дива», заказчик — «Облкоммунэнерго».

Выяснилось, что в 2016 году свидетеля Вагапова уже допрашивал следователь. Тогда главный инженер указывал на многочисленные недочеты при строительстве: нарушения при заполнении рабочего журнала, завышенный объем работ, отсутствие сведений об осуществлении авторского надзора и др. Впрочем, сейчас ответить на большинство вопросов от участников процесса свидетель не смог: «Не помню. С ума сойти, прошло больше десяти лет (с начала строительства. — «Ъ-Урал»)!».

Господин Вагапов указал, что в 2016 году показания были точнее, хотя отметил, что тогда на допросе на него оказывалось некое «психологическое давление». Защита попросила уточнить, что свидетель имеет в виду. «Не знаю, гипноз или еще что-то»,— ответил он.

Вторым свидетелем выступил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, от электросетевых компаний «достаточно часто» поступают запросы на корректировку инвестиционной программы, как это было у «Облкоммунэнерго» с инвестиционной программой на 2011 год. «Это обычное явление»,— отметил господин Смирнов. Он пояснил, что министерство не контролирует выполнение инвестиционных программ и не проверяет стоимость работ у организаций, так как у органа отсутствует контролирующая функция.

Адвокат Чекулаев уточнил у министра Смирнова, получил ли Олег Жабин по итогу строительства линий энергоснабжения МВЦ «Екатеринбург-Экспо» какие-нибудь преференции от правительства Свердловской области.

«Ну, премию он сам себе мог выписать, он ведь был генеральным директором»,— пошутил министр, уточнив, что об остальных преференциях ему ничего не известно.

Последним свидетелем выступила начальник сметного отдела компании «Электрические сети» Ива Сычева, которая принимала участие в составлении проектно-сметной документации при строительстве сетей внешнего электроснабжения МВЦ «Екатеринбург-Экспо». По ее словам, заказчиком документации была компания «Дива». Она сообщила, что стоимость работ изначально составила примерно 200 млн руб. «Когда мы после замечаний экспертизы все пересчитали, стало 70 млн руб.»,— отметила госпожа Сычева, пояснив, что такое падение (в 130 млн руб.) давал пересчет стоимости грунта. В целом, по ее словам, объем выполненных работ «стоит своих денег». С ней согласна сторона защиты. По мнению адвоката Дмитрия Чеснова, строительство МВЦ «Екатеринбург-Экспо» уже давно окупилось.

Следующее заседание назначено на 16 мая. На нем продолжится допрос свидетелей.

Диана Сунагатуллина