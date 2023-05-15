Экс-полицейский выбрал присяжных

В Краснодаре начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Игоря Нехаенко, бывшего начальника отдела уголовного розыска УВД Анапы, которого следствие считает участником банды «теневого хозяина Анапы» Сергея Зиринова. Защита просила суд вернуть дело прокурору из-за ошибок в обвинительном заключении, однако суд самостоятельно исправил выявленные неточности. Подсудимый Нехаенко попросил рассмотреть его дело с участием суда присяжных, отбор заседателей начнется 20 июня.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Краснодарском краевом суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Игоря Нехаенко, бывшего начальника отдела уголовного розыска УВД Анапы, который обвиняется в участии в банде (ч. 3 ст. 209 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), покушении на убийство (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст.105) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Информация о начале процесса размещена в картотеке Краснодарского крайсуда.

В ходе предварительного слушания защита подсудимого заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для устранения препятствий к рассмотрению.

«На наш взгляд, обвинительное заключение составлено небрежно, в частности, в документе перечислены обвинения в адрес ряда лиц, которые на самом деле им не были предъявлены. Прокуратура согласилась с тем, что сведения в обвинительном заключении не соответствуют действительности. В итоге суд не стал возвращать дело прокурору, а признал указанные нами данные технической ошибкой и внес исправления», – сообщила «Ъ-Юг» адвокат обвиняемого Анастасия Саморукова.

Суд разрешил Игорю Нехаенко продолжить ознакомление с материалами дела, так как ранее он сам и его защита были ограничены в сроках изучения дела. «Нам дали всего два месяца на изучение 65-ти томов дела, этого явно недостаточно», – сказала Анастасия Саморукова.

Игорь Нехаенко не признает себя виновным. При завершении расследования экс-полицейский выбрал форму судопроизводства в виде суда присяжных, на предварительном слушании он подтвердил свое желание. Формирование коллегии присяжных заседателей начнется 20 июня.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», бывший начальник отдела уголовного розыска УМВД по городу Анапе Игорь Нехаенко был задержан в марте 2022 года, а до этого он в течение девяти лет находился в федеральном розыске по подозрению в причастности к банде бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова, которого СМИ называли «теневым хозяином Анапы».

Сергей Зиринов и люди из его окружения стали фигурантами уголовного дела после того, как в феврале 2013 года в Анапе был ранен атаман местного казачьего общества Николай Нестеренко, а его водитель был убит. В ходе следствия и суда была установлена причастность Сергея Зиринова к убийству еще трех человек – предпринимателя Салмана Набиева, директора санатория «Малая бухта» Виталия Садовничего и его жены Ольги Иванкиной.

В 2016 году Сергей Зиринов был приговорен к 22 годам колонии строго режима, трое его сообщников – Карник Асланян, Эдуард Паладьян и Анастас Тильгеров – получили сроки от 15 до 16 лет лишения свободы. Андрей Мирошников и Дмитрий Сапожников, заключившие соглашение со следствием, были приговорены в особом порядке к 14 и 19 годам лишения свободы. Амбарцум Эйриян, еще один предполагаемый сообщник Сергея Зиринова, до сих пор находится в розыске.

Анна Перова, Краснодар