«Русью» запахло

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы», запланированный на 8 июля этого года, меняет программу и локацию. По данным «Ъ-Прикамье», хедлайнером праздника может стать авиационная группа высшего пилотажа «Русь», ранее было анонсировано выступление пилотажной группы «Русские Витязи». Источники говорят, что у последней якобы пока не запланировано выступлений вплоть до авиасалона «МАКС-2023», который состоится в конце июля. Скорее всего, изменится и место проведения мероприятия, которое сначала хотели организовать на военной авиа­базе «Сокол». Пока это невозможно из соображений безопасности, как выяснил «Ъ-Прикамье». В качестве возможных площадок обсуждаются аэродром Фролово в Пермском районе и набережная Камы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Об изменениях в программе и смене локации ежегодного фестиваля «Крылья Пармы» «Ъ-Прикамье» сообщили сразу несколько источников, близких к организаторам мероприятия. По их данным, организаторы отказались от первоначального плана, согласно которому авиашоу должно было пройти 8 июня на территории авиационной базы «Сокол», где собирались выступить представители авиационной группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи». Как рассказали собеседники «Ъ-Прикамье», военная база не сможет принять зрителей из соображений безопасности. Не получится выступить в Перми на истребителях Су-35С и у «Русских Витязей». По сведениям знакомых с ситуацией источников, на данный момент в графике группы якобы только выступления на авиасалоне «МАКС-2023», который состоится с 25 по 30 июля. Их «коллеги» из пилотажной группы ВКС «Стрижи» на МиГ-29 также пока не выступают в связи с плановым обу­чением личного состава.

По информации «Ъ-Прикамье», предварительные договоренности достигнуты с авиационной группой высшего пилотажа «Русь». АГВП «Русь» была сформирована в 1987 году на базе Вяземского авиационного учебного центра ДОСААФ. Группа выступает на легких реактивных учебно-боевых самолетах L-39 производства Чехословакии. Впервые «Русь» выступила в Перми в 2011 году.

Фестиваль «Крылья Пармы» проводился в Перми с 2009 года и стал одним из крупнейших массовых мероприятий в Прикамье. В разное время его хедлайнерами, кроме «Руси», были пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Традиционно выступление проходило над аэродромом Большое Савино, а зрители размещались на территории авиабазы «Сокол». Изначально организацией мероприятия занимался продюсерский центр «Траектория», затем права на бренд «Крылья Пармы» выкупило рекламное агентство «Кучер». В этом году фестиваль проходит в рамках программы мероприятий к 300-летию Перми. По данным источников, средства на него были выделены из краевого бюджета, но сумма официально не называлась. В начале мая директор агентства «Кучер» Людмила Везденева не стала комментировать программу фестиваля, пояснив, что сообщит информацию, когда она будет сформирована.

По данным «Ъ-Прикамье», в качестве возможных мест проведения фестиваля рассматриваются аэродром Фролово в Пермском муниципальном округе и набережная Камы. Более вероятной локацией пока является Фролово. Представитель администрации аэродрома Александр Чернышов не стал комментировать информацию о возможном проведении фестиваля на его территории, предложив обратиться к организаторам. Собеседники в авиационных кругах отмечают, что у каждой из площадок есть определенные ограничения. Так, если пилотажная зона будет организована рядом с набережной над акваторией Камы, то аэродром Большое Савино будет закрыт на прием, а возможно, и на выпуск самолетов.

«Это связано с тем, что пилотажная зона в этом случае будет на глиссаде заходящих на посадку самолетов»,— пояснил источник. Кроме того, использование воздушного пространства фактически над центром города требует более сложных согласований с авиационными властями и органами безопасности. Если для фестиваля выберут аэродром Фролово, то ограничения в работе Большого Савино на время выступления группы вводиться не будут. С другой стороны, инфраструктура аэродрома в Пермском округе плохо приспособлена для приема большого количества зрителей.

Президент федерации авиационных гонок Пермского края Ксения Гринберг полагает, что акватория Камы является более перспективной площадкой для выступления. «Над водой полеты всегда более зрелищны и соберут больше зрителей»,— поясняет она. При этом госпожа Гринберг говорит, что в таких случаях закрывается не только воздушное пространство, но и акватория водоема, над которой происходят полеты. «Это решаемо, но все необходимо планировать заранее»,— считает президент федерации. Оценить стоимость выступления «Руси» Ксения Гринберг затруднилась. «В любом случае основные расходы приходятся на топливо, чтобы добраться до города выступления и устроить шоу»,— отметила госпожа Гринберг.

Дмитрий Астахов