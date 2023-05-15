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Долги «Уфалейникеля» спросят с экс-руководителей

Суд привлек к субсидиарной ответственности управляющую компанию и бывших директоров предприятия-банкрота

Арбитражный суд Челябинской области привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося ОАО «Уфалейникель» бывшую управляющую компанию предприятия — ООО «Русникель» и 11 экс-руководителей ОАО. Вопрос об определении размера ответственности отложен до окончания расчетов с кредиторами. Общая сумма обязательств должника составляет 17,7 млрд руб., из них за 5,5 лет банкротства удалось выплатить около 400 млн руб. долга. Эксперты считают, что размер субсидиарки будет значительным, а взыскание проблематичным.

В рамках дела о банкротстве бывшего градообразующего предприятия Верхнего Уфалея — ОАО «Уфалейникель» Арбитражный суд Челябинской области принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника 12 контролировавших предприятие лиц: бывшую управляющую компанию — ООО «Русникель» (Москва) и экс-руководителей завода. Размер ответственности пока не определен. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности удовлетворить. Приостановить производство по вопросу об определении размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами», — говорится в определении суда. На сегодня общий размер обязательств должника составляет 17,7 млрд руб.

Согласно решению суда, солидарно к ответственности привлечены пять экс-руководителей, возглавлявших «Уфалейникель» в 2012–2017 годах: Иван Чехлань, Михаил Гладких, Тимофей Сасыков, Олег Цвигун и Эдуард Карпенко, а также бывшие председатель совета директоров Ольга Березкина и члены совета Александр и Артем Тимофеевы. Кроме того, за долги предприятия придется отвечать трем экс-руководителям управляющей компании — Галине Платоновой, Андрею Марченко и Людмиле Селиховой. ООО «Русникель», которое управляло «Уфалейникелем» с 2015 года, было ликвидировано в 2021 году.

На Федресурсе в конце прошлой недели было опубликовано сообщение конкурсного управляющего завода Светланы Кудрявцевой о праве кредиторов выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Закон предусматривает три варианта: взыскание долга в рамках процедур банкротства, продажа этого требования с торгов и уступка кредитору в счет погашения долга.

Весной 2017 года ОАО «Уфалейникель», где трудились более 2 тыс. человек, прекратило работу. Тогда руководство завода объясняло остановку резким увеличением себестоимости производства и почти неизменно низким уровнем цен на никель на Лондонской бирже металлов. В октябре 2017 года суд признал «Уфалейникель» банкротом по заявлению АО «Рост банк» (правопреемником в результате объединения стал банк «Траст»), после чего завод был законсервирован. В реестр кредиторов были включены требования на общую сумму 17,7 млрд руб., из которых более 15 млрд у банка «Траст». Более 1,7 млрд — задолженность перед налоговыми органами. Заявление о субсидиарке было подано еще в 2020 году. В апреле 2022 года в деле сменился конкурсный управляющий. По данным его помощника, за время банкротства были удовлетворены требования на сумму около 300–400 млн руб. В 2020 году с торгов была продана основная производственная площадка «Уфалейникеля» за 398 млн руб. Покупателем стало ООО «Инвестхимагро» (Кыштым). С осени 2020 года на этой территории идет строительство цинкового завода. Проект стоимостью около 22 млрд руб. реализует компания «Полимет Инжиниринг».

В апреле этого года суд продлил процедуру конкурсного производства в «Уфалейникеле» еще на полгода — до 17 октября. Это необходимо для завершения мероприятий по консервации принадлежащего банкроту Серовского рудника, реализации оставшегося имущества и разрешения обособленных споров, касающихся в том числе порядка продажи имущества. Пока не продана доля в дочерней компании «Абразив-Нико» и Серовская промплощадка.

Руководитель офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков отмечает, что с учетом реестра кредиторов очевидно, что размер субсидиарной ответственности будет значительным, а взыскать долг в полном объеме будет проблематично.

«Реальность исполнения зависит исключительно от имущественного положения каждого привлеченного к ответственности лица. Наиболее быстрый способ получить деньги, но не в полном объеме — это продажа права требования. Уступка кредитору позволит наиболее полно погасить требования, но займет много времени и потребует много ресурсов с его стороны. Взыскание задолженности в рамках процедуры позволит наиболее полно удовлетворить требования кредиторов, не потребует каких-либо действий от них самих, но это займет много времени и увеличит расходы, в итоге сократится размер конкурсной массы»,— говорит юрист.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отмечает, что продажа прав требования является самым распространенным и в то же время самым злоупотребляемым способом, так как покупка со значительным дисконтом, в основном, выгодна самим контролирующим должника лицам. «Уступка кредитору части требования наиболее предпочтительный способ. Тем не менее для его успешной реализации кредитору самому нужно провести достаточно обильный объем работы с целью получения средств»,— отмечает Артем Денисов.

Юлия Гарипова

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