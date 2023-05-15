Феминистка против «карамелек»

В Красноярске началось рассмотрение уголовного дела о стрельбе в детском саду, которую в марте прошлого года устроила 20-летняя Полина Дворкина. Как указывается в материалах следствия, девушка, проникшись идеями радикального феминизма, сначала застрелила отца, а затем пришла в ясли с ружьем 12-го калибра, планируя убить мальчиков. Вооруженную феминистку задержали воспитательницы детсада. В ходе завязавшейся борьбы произошел выстрел, в результате заряд картечи угодил в стену, никто из детей не пострадал. В первый день слушаний Полина Дворкина заявила, что вину признает частично.

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Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ Полина Дворкина

Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

В Красноярском краевом суде в понедельник прошло первое судебное заседание по уголовному делу Полины Дворкиной, планировавшей, по версии следствия, устроить бойню в детском саду.

События, в которых предстоит разобраться суду, произошли весной 2022 года. Согласно данным следствия, 28 марта вооруженная Полина Дворкина беспрепятственно зашла в детсад №31 и направилась в группу «Карамельки». Ствол 12-калиберного охотничьего ружья она засунула в голенище сапога, приклад ружья скрывало пальто.

Встретившие ее воспитатели все-таки заметили оружие. Они не пустили девушку в основное помещение группы и попытались отнять ствол. В этот момент произошел выстрел в стену, никто не пострадал.

Инструктор по физподготовке повалила девушку на пол и удерживала ее до приезда полиции.

В карманах у задержанной нашли около 40 патронов с картечью и газовый баллончик. Выяснилось, что незадолго до нападения на детсад девушка убила своего отца: спящего мужчину дочь дважды ударила гантелей по голове, а затем выстрелила в голову. В отношении Полины Дворкиной возбудили уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних), а также ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и заключили ее под стражу.

Следствие установило, что Полина Дворкина являлась приверженкой радикального феминизма. В день, когда произошла трагедия, девушка подготовила свой «манифест». Его текст содержал цитаты из книг, написанных феминистками, в которых декларировалась «необходимость совершения женщинами против мужчин насильственных действий и убийств». Свое послание Полина Дворкина разослала по электронной почте в ряд зарубежных изданий и телеканалов, а также СМИ-иноагентам. Расправившись с отцом, девушка пришла в детский сад с ружьем, планируя убить только мальчиков.

Следствие считает, что нападение на детсад было тщательно спланировано. Еще в декабре 2021 года Полина Дворкина получила лицензию и разрешение на приобретение оружия, прошла соответствующие курсы. 2 марта 2022 года она купила многозарядное ружье РМ-135. Чтобы изучить планировку помещений, а также узнать, как в детском саду организована охрана, 25 марта обвиняемая приходила в дошкольное учреждение под предлогом трудоустройства. Детсад тогда как раз искал младшую воспитательницу для сопровождения ребенка-инвалида.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Полину Дворкину вменяемой.

Вчера девушка предстала перед судом. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, Полина Дворкина заявила ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, но в этом ей отказали. Гособвинение по делу поддерживает прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

Как рассказала «Ъ» официальный представитель ведомства Олеся Климова, подсудимая признала вину частично. Она отрицает, что ею двигали идеи радикального феминизма, заявляя, что убила отца из-за неприязненных отношений, которые она испытывала к нему много лет. Также Полина Дворкина не согласилась с квалификацией эпизода с нападением на детсад. По ее мнению, следствие излишне вменило в вину ей квалифицирующий признак «покушение на убийство общеопасным способом». Давать показания подсудимая согласилась в самом конце судебного следствия. Следующее заседание назначено на 17 мая.

В январе 2023 года завершилось рассмотрение уголовного дела сотрудников ЧОПа, которое охраняло детсад. Директор охранного агентства обвинялся в том, что допустил к работе подчиненную, которая не владела навыками охраны. Также он не обеспечил ее металлоискателем. Охранница, по версии следствия, нарушила должностную инструкцию и пропустила на территорию детсада вооруженную девушку. По ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) им назначили соответственно два и два с половиной года в колонии общего режима.

Константин Воронов, Новосибирск