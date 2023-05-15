Мэрия Краснодара расторгла контракт с подрядчиком на установку 600 уличных указателей

Администрация Краснодара расторгла договор с ООО «Сити Сайн — Краснодар» на установку 600 уличных указателей. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Договор об установке уличных указателей между мэрией и подрядчиком был подписан в 2013 году, срок его действия — август 2023 год. Условиями документа определено, что администрация предоставит обществу право на установку на перекрестках в тротуарной зоне коммуникационных уличных указателей с наименованием улиц населенных пунктов.

В мае 2021 года представители департамента архитектуры и градостроительства города при проверке выявили ряд нарушений. Так, подрядчик установил указатели в не согласованных с мэрией местах, в границах охранных зон инженерных коммуникаций. Кроме того, на табличках выявили рекламную информацию — названия магазинов, клиник и банков.

Ответчик заявил, что указание проезда к месту нахождения организации и иные контактные данные юридического лица, используемые для навигации, не могут рассматриваться как реклама. Также подрядчик отметил, что ранее по решению суда демонтировал элементы рекламного характера.

Однако при повторной проверке сотрудники управления муниципального контроля администрации Краснодара вновь выявили пять установленных коммуникационных указателей, на которых размещена реклама.

Суд решил, что информация, размещенная на коммуникационных указателях, «носит рекламный характер, поскольку она адресована неопределенному кругу лиц, распространяется наружно, направлена на привлечение внимания к объектам рекламирования, формирование и поддержание интереса к ним».

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram