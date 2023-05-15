Залы меняют вывески

В бывшем помещении спортклуба «Платформа» на ул. 9 Января в Ижевске, куда в октябре 2022-го закрыли доступ сотрудникам и клиентам, начал работу новый фитнес-центр сети из Екатеринбурга. При этом судебные тяжбы между бывшими арендаторами и бывшим владельцем торгового центра, признанным банкротом, продолжаются. В администрации «Платформы» говорят, что до сих пор не могут получить доступ к своим вещам, оставшимся в здании. Эксперты считают, что при банкротстве конкурсный управляющий вправе заявить одностороннее расторжение договора аренды, а новый собственник имеет право по своему усмотрению пользоваться имуществом, в том числе определять арендаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

На площадях бывшего спортклуба «Платформа» на ул. 9 Января в Ижевске открыли другой фитнес-клуб Bright Fit. При этом судебные разбирательства между бывшими арендаторами и бывшим собственником здания еще не завершены. 3 октября 2022 года сотрудники и клиенты СК «Платформа» не смогли попасть в помещение, так как двери были заблокированы, а замки заменены. Как тогда писал “Ъ-Удмуртия”, собственник здания ООО «Милан» проходил процедуру банкротства, а конкурсный управляющий требовал перезаключения договора аренды с СК «Платформа». Однако условия администрацию спортклуба не устроили. Через несколько дней, после жалоб в правоохранительные органы, собственник помещения позволил клиентам спортклуба забрать личные вещи.

Как рассказала «Ъ-Удмуртия» директор СК «Платформа» Екатерина Залетова, сотрудники до сих пор не могут получить доступ в помещения, а судебные разбирательства с ООО «Милан» продолжаются. «Насколько я знаю, объект продан и с апреля там новый собственник. С марта в здании велись работы по подготовке к открытию нового фитнес-оператора, который еще в феврале давал рекламу о продаже абонементов»,— прокомментировала госпожа Залетова.

Кроме того, в отношении ООО «Милан» поданы несколько исков от бывших арендаторов об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

«Все наше имущество находится на объекте. Не только оборудование и тренажеры, но и мои личные вещи, личные вещи наших тренеров. Нас как не пускали, так и не пускают и не отдают ничего. На связь они тоже не выходят»,— сказала Екатерина Залетова.

При этом добавила, что оборудование, которое находится на ул. 9 Января, СК «Платформа» арендовал у собственника оборудования, которым «Милан» не является.

Она подчеркнула, что с теми клиентами клуба, кто хотел вернуть деньги за абонемент, они полностью рассчитались, «вернули огромные суммы». В сети остаются три клуба в Ижевске и один в Чайковском Пермского края.

Открывшийся на бывших площадях «Платформы» клуб Bright Fit входит в крупную сеть из Екатеринбурга. Он запущен по франшизе, рассказал «Ъ-Удмуртия» Никита Калашников, генеральный директор ООО «Лидер», которое представляет Bright Fit в Удмуртии. Он говорит, что собственник оборудования, которое находится в спортивном клубе на ул. 9 Января,— ООО «Милан», что оно приобрело его напрямую у официальных представителей производителей спортивного оборудования Life Fitness и Technogym. Господин Калашников также добавил, что правообладатель товарного знака «Платформа» тоже «Милан».

«По информации конкурсного управляющего “Милана”, разрешения на его использование никому не давалось, в том числе бывшим арендаторам. Получается, что действующие клубы “Платформа” используют товарный знак без каких-либо правовых оснований, без согласия правообладателя, что является нарушением авторских прав»,— прокомментировал Никита Калашников.

Все взаимоотношения выстраиваются с новым собственником помещений, подчеркнул господин Калашников. «Всего в Ижевске мы планируем открыть две точки: на ул. 9 Января и на ул. Зои Космодемьянской. Во втором клубе в самом разгаре работы по редизайну»,— поделился Никита Калашников.

В здании на ул. Зои Космодемьянской ранее тоже располагался спортклуб сети «Платформа». Он закрылся в прошлом году.

ООО «Лидер» зарегистрировано в сентябре 2022 года. Бенефициар организации — Игорь Кулаков.

Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов говорит, что, в отличие от классических правоотношений, не допускающих одностороннего отказа от исполнения обязательств, при банкротстве конкурсный управляющий собственника имущества, при соблюдении определенных формальностей, вправе заявить односторонний отказ. Заявить односторонний отказ от договора конкурсного управляющего могут обязать кредиторы должника. «Вопрос правомерности или неправомерности удержания имущества в арендуемых помещениях должен решать суд. Новый собственник вправе по своему усмотрению пользоваться имуществом, в том числе определять арендаторов и никак не связан обязательствами предыдущего собственника-банкрота»,— добавил эксперт.

При незаконности одностороннего расторжения договора арендаторы могут входить в помещение, а ограничение доступа к имуществу говорит о том, что собственник намеренно незаконно ограничивает доступ к имуществу сотрудников, считает член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий. По его мнению, новый собственник обязан предоставить доступ к имуществу бывших арендаторов и обеспечить его возвращение. «По всей вероятности, судебные разбирательства не найдут законных оснований одностороннего отказа от договора и признают его недействительным. По смежным делам собственника обяжут вернуть личные вещи и обеспечить доступ, а помимо этого за незаконное владение чужим имуществом возможно наложение и возмещения со стороны ответчика в пользу истцов»,— поделился эксперт.

Кроме того, Евгений Пантазий говорит, что использование товарного знака «Платформа» должно регулироваться договором. «Использование товарного знака возможно по договору франчайзинга. Если он отсутствовал, то использование товарного знака незаконно. Правовым последствием незаконного использования товарного знака может стать как требование убрать этикетки, маркировку с товарным знаком, так и требование о выплате компенсации»,— сказал господин Пантазий.

По мнению эксперта, новому арендатору Bright Fit следует досконально изучить возможные риски по обязательствам другой стороны, связанным с арендуемым помещением. Так, арендатор все также солидарно с собственником обязан обеспечить доступ к личному имуществу сотрудников и их возврат.

Татьяна Колегова

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