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Коммерсантъ FM
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ЦИК Турции назначил второй тур президентских выборов на 28 мая

ЦИК Турции официально объявил о проведении второго тура президентских выборов в стране. Он пройдет 28 мая.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Председатель ЦИК Ахмет Енер также подвел результаты первого тура выборов. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов. Главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Председатель Партии Отчизны Мухаррем Индже получил 0,44% голосов, представитель коалиции Ata Синан Оган — 5,17%, сообщает TRT Haber.

Где и за кого голосовали на президентских выборах в Турции

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Явка составила 88,92%, за рубежом — 52,69%. «Мы хотели бы поблагодарить коллег, у которых был трудный период работы, а также наш избирательный персонал и должностных лиц у урн для голосования за их работу»,— заявил господин Енер. Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая.

За прошлый год инфляция в Турции достигла 65%, местная валюта за последние пять лет подешевела на 80%. На этом фоне аналитики ожидали или победу оппозиции, или второго тура.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Турция заходит на второй круг».

Фотогалерея

Как прошел первый тур

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Голосование на избирательных участках продолжалось с 08:00 до 17:00 (время совпадает с московским), в некоторых местах дольше из-за очередей. Около 65 млн человек выбирали одновременно парламент и президента, но основное внимание было приковано именно к выборам главы государства

Голосование на избирательных участках продолжалось с 08:00 до 17:00 (время совпадает с московским), в некоторых местах дольше из-за очередей. Около 65 млн человек выбирали одновременно парламент и президента, но основное внимание было приковано именно к выборам главы государства

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (на фото) набрал 49,35% голосов в первом туре по итогам подсчета 100% бюллетеней внутри страны

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (на фото) набрал 49,35% голосов в первом туре по итогам подсчета 100% бюллетеней внутри страны

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На втором месте — единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (второй слева) с 45% голосов

На втором месте — единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (второй слева) с 45% голосов

Фото: AP

На третьем месте — кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган с 5,22% голосов, на четвертом — снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже с 0,43%

На третьем месте — кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган с 5,22% голосов, на четвертом — снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже с 0,43%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Если второй тур президентских выборов состоится, он пройдет 28 мая. В нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать 50% голосов плюс один голос

Если второй тур президентских выборов состоится, он пройдет 28 мая. В нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать 50% голосов плюс один голос

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На парламентских выборах лидирует «Республиканский альянс» с 49,31% голосов, на втором месте — оппозиционный «Народный альянс» с 35,18% голосами, на третьем — «Альянс труда и свободы» с 10,52% голосов, на четвертом — альянс АТА с 2,46%

На парламентских выборах лидирует «Республиканский альянс» с 49,31% голосов, на втором месте — оппозиционный «Народный альянс» с 35,18% голосами, на третьем — «Альянс труда и свободы» с 10,52% голосов, на четвертом — альянс АТА с 2,46%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Остальные партии и альянсы набрали меньше 1% голосов

Остальные партии и альянсы набрали меньше 1% голосов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Явка оказалась рекордной с 2000 года, превысив 88%, оппозиция называет еще большие цифры — 93,6%

Явка оказалась рекордной с 2000 года, превысив 88%, оппозиция называет еще большие цифры — 93,6%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Большие города традиционно демонстрировали победу оппозиции. Так, в Анкаре, по данным Высшей избирательной комиссии, лидировал господин Кылычдароглу с 49,5%, тогда как у президента Эрдогана было 44,5%

Большие города традиционно демонстрировали победу оппозиции. Так, в Анкаре, по данным Высшей избирательной комиссии, лидировал господин Кылычдароглу с 49,5%, тогда как у президента Эрдогана было 44,5%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Избиратели приветствуют действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одном из участков в Стамбуле

Избиратели приветствуют действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одном из участков в Стамбуле

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пожилая женщина у избирательного участка в Стамбуле

Пожилая женщина у избирательного участка в Стамбуле

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участник стихийного митинга в Стамбуле после завершения голосования

Участник стихийного митинга в Стамбуле после завершения голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стихийный митинг в Стамбуле после голосования

Стихийный митинг в Стамбуле после голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на избирательном участке в Стамбуле перед голосованием

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на избирательном участке в Стамбуле перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Голосование на избирательных участках продолжалось с 08:00 до 17:00 (время совпадает с московским), в некоторых местах дольше из-за очередей. Около 65 млн человек выбирали одновременно парламент и президента, но основное внимание было приковано именно к выборам главы государства

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (на фото) набрал 49,35% голосов в первом туре по итогам подсчета 100% бюллетеней внутри страны

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На втором месте — единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (второй слева) с 45% голосов

Фото: AP

На третьем месте — кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган с 5,22% голосов, на четвертом — снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже с 0,43%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Если второй тур президентских выборов состоится, он пройдет 28 мая. В нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать 50% голосов плюс один голос

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На парламентских выборах лидирует «Республиканский альянс» с 49,31% голосов, на втором месте — оппозиционный «Народный альянс» с 35,18% голосами, на третьем — «Альянс труда и свободы» с 10,52% голосов, на четвертом — альянс АТА с 2,46%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Остальные партии и альянсы набрали меньше 1% голосов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Явка оказалась рекордной с 2000 года, превысив 88%, оппозиция называет еще большие цифры — 93,6%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Большие города традиционно демонстрировали победу оппозиции. Так, в Анкаре, по данным Высшей избирательной комиссии, лидировал господин Кылычдароглу с 49,5%, тогда как у президента Эрдогана было 44,5%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Избиратели приветствуют действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одном из участков в Стамбуле

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пожилая женщина у избирательного участка в Стамбуле

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участник стихийного митинга в Стамбуле после завершения голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стихийный митинг в Стамбуле после голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на избирательном участке в Стамбуле перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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