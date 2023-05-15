ЦИК Турции назначил второй тур президентских выборов на 28 мая

ЦИК Турции официально объявил о проведении второго тура президентских выборов в стране. Он пройдет 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Председатель ЦИК Ахмет Енер также подвел результаты первого тура выборов. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов. Главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Председатель Партии Отчизны Мухаррем Индже получил 0,44% голосов, представитель коалиции Ata Синан Оган — 5,17%, сообщает TRT Haber.

Явка составила 88,92%, за рубежом — 52,69%. «Мы хотели бы поблагодарить коллег, у которых был трудный период работы, а также наш избирательный персонал и должностных лиц у урн для голосования за их работу»,— заявил господин Енер. Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая.

За прошлый год инфляция в Турции достигла 65%, местная валюта за последние пять лет подешевела на 80%. На этом фоне аналитики ожидали или победу оппозиции, или второго тура.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Турция заходит на второй круг».