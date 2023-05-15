Путин обсудил с Совбезом отношения со странами СНГ

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. На мероприятии обсуждалось взаимодействие РФ со странами СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Давайте поговорим сегодня об этом, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, для того чтобы добиваться наилучших результатов в нашей совместной работе на благо развития наших государств»,— отметил глава государства в начале оперативного совещания (цитата по сайту Кремля).

Путин напомнил, что в мероприятиях 9 мая в Москве поучаствовали лидеры целого ряда государств СНГ (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко). Президент отметил, что у России с бывшими республиками СССР есть «целый набор значимых конкурентных преимуществ» для положительных результатов в развитии «по очень многим направлениям», включая сферу хозяйственной деятельности и экономики.

В совещании участвовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны России Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщал в ходе конференц-кола пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин изменил график совещаний Совбеза и вместо пятницы решил провести его в понедельник.

Александр Кислов