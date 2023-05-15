Рядом с магазином «Перекресток» в Южном Бутово в Москве взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался рядом со входом в супермаркет «Перекресток» в Южном Бутово, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В столичном главке МЧС «РИА Новости» сообщили, что информация о взрыве не подтвердилась: горел контейнер с мусором.

ГУ МЧС указало, что информация о пожаре на бульваре Адмирала Ушакова поступила в 12:50. Прибывшие на место пожарные обнаружили «загорание на первом этаже с фасада». Предварительная информация о «хлопках газа» не подтвердилась.

«Возгорание произошло на территории одного из арендаторов ТЦ по адресу Адмирала Ушакова 7, в котором также расположен "Перекресток ". Помещения супермаркета не затронуты, взрывов и возгораний в "Перекрестке" не было. Посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе X5 Retail Group.

Площадь возгорания не превысила 4 кв. м. Сотрудники, работавшие в здании,— более 120 человек — эвакуировались до прибытия спасателей.