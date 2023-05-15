Большой порт Санкт-Петербурга увеличил перевалку грузов в полтора раза за год

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга в апреле 2023 года составил 4,3 млн тонн, это в полтора раза больше показателя за аналогичный период в 2022 году, пишут «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на данные Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Это рекордный показатель с марта 2022 года, но побить предыдущие показатели даже с новыми контейнерными линиями порту не удалось.

По итогам января-апреля грузооборот Большого порта достиг 13,9 млн тонн. В свою очередь это на 10% ниже, чем за первые пять месяцев 2022 года, а объем перевалки порта показывал падение к аналогичному периоду прошлого года на 24,4%. Издание отмечает, что в апреле 2021 года показатели грузооборота составили 5,6 млн тонн, что в 1,3 раза больше текущих.

При этом, по данным группы Global Ports (владеет площадками «Петролеспорт» и ПКТ), глубина падения грузооборота контейнерных грузов Большого порта постепенно сокращается. Так, в III квартале прошлого года по отношению к 2021-му она достигала 76%, в IV квартале — 72%, а в I квартале этого года — уже 58%.

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