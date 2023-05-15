«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на российском рынке акций? Стоит ли рассматривать инвестиции в технологические компании? На прошлой неделе был опубликован отчет за первый квартал Positive Technologies. Котировки акций выросли — 1 700 с лишним максимальные уровни. После отчетности они немного скорректировались. Чего ждать инвесторам и как правильно трактовать отчетность? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM”Олег Богданов побеседовал с директором по связям с инвесторами компании Positive Technologies Юрием Мариничевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Все основные параметры по отгрузке вроде бы совпали с прогнозами, которые давали эксперты. Но обращает на себя внимание большой рост расходов у компании в первом квартале. С чем это было связано и можно ли это называть каким-то сезонным фактором?

Юрий Мариничев: Действительно, мы уже рассказывали нашим инвесторам о том, что бизнес компании имеет выраженную сезонность. Исторически наибольший вклад в наш финансовый результат приходится на второе полугодие — именно в это время производится наибольшая часть отгрузок лицензий на продукты нашим клиентам. При этом расходы, безусловно, распределены по году более равномерно. Поскольку мы инвестируем в развитие продуктов, несем расходы на оплату труда, функционирование бизнеса и так далее, в нашем случае целесообразно смотреть на результаты по итогам года в целом. Сейчас бизнес растет высокими темпами, и рост расходов в принципе вполне естественен для реализации тех целей, которые мы ставим перед собой.

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