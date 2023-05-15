Нижегородская область поднялась на 13 место в социально-экономическом рейтинге регионов

По итогам 2022 года Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге «РИА Новости» по социально-экономическому положению субъектов России. Регион набрал 60,1 балла. Год назад область находилась на 15 месте, получив 59,5 балла.

В 2022 году социально-экономическое положение улучшилось в большинстве регионов страны. Тройка лидеров за год не изменилась: верхние строчки рейтинга заняли Москва (89,7 балла), Санкт-Петербург (86,1 балла) и республика Татарстан (80,1 балла).

На последних местах снова оказались республики Тыва (15,3 балла) и Калмыкия (13,8 балла) и Еврейская автономная область (12,3 балла).