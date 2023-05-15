Из-за низкого уровня воды в Каме в Перми ограничили число пассажиров на прогулочных теплоходах

В Перми временно ограничено количество пассажиров на теплоходах «Москва-210», «Москва-42» и «Алмаз», которые совершают речные прогулки по Каме. Об этом сообщается в группе «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ситуация с водой в Каме остается непростой — ее все еще мало. В связи с этим, по требованию безопасности, мы ограничиваем посадку по количеству людей. Ситуация временная, надеемся на понимание»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что из-за низкого уровня воды в Камском водохранилище в Добрянке не может начать курсировать паром СП-2 до деревни Лябово и села Сенькино.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в конце апреля в Камском водохранилище был аномально низкий уровень воды — на 1,5 м ниже нормы для этого периода. На Камской ГЭС заверяли, что на данный момент необходимый для судоходства уровень воды обеспечен и наполнение водохранилища, несмотря на низкий приток, продолжается.