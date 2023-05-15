Сеть жестких дискаунтеров из Татарстана расширяет присутствие в Перми

Татарстанская продуктовая сеть «Находка» формата «жесткий дискаунтер» открыла третью торговую точку в Перми. По данным 2ГИС, магазин расположился в микрорайоне Верхняя Курья, на ул. 10-я линия, 8в.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа сети «Находка» в «ВКонтакте» Фото: группа сети «Находка» в «ВКонтакте»

Первый магазин «Находка» открылся в Альметьевске в 2015 году, и сейчас компания работает не только в Татарстане, но и в Башкирии, Оренбургской области, Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Кировской областях. Управляет сетью ООО «Табыш» (в переводе с татарского — «находка», «прибыль», «нажива»). Торговые точки «Находки» представляют собой магазины-склады, в которых продукция размещается в коробках, а полки заменены на поддоны. Большую часть ассортимента составляют продукты отечественного производства.

В Пермском крае магазины «Находка» сначала появились в территориях — Чернушке, Куеде, Барде, две точки в Чайковском. В марте этого года сеть зашла в краевую столицу, запустив магазины на ул. Ново-Гайвинской, 79а, и ул. Соликамской, 313в. Тогда же стало известно, что в мае сеть собирается открыть в краевой столице еще два магазина — на ул. 10-я Линия и на ул. Автозаводской.