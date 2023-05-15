Глава СКР предложил привлекать к ответственности покупателей треш-стримов

Следственный комитет России (СКР) предлагает ввести административную и уголовную ответственность для создателей треш-стримов и покупателей такого контента. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель СКР Александр Бастрыкин. Он уточнил, что в ведомство уже поступил на согласование соответствующий законопроект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его мнению, борьба с «негативным контентом, распространяемым в корыстных целях», должна затрагивать как производителя, так и потребителя такой продукции. «С чем сталкиваются наши следователи? Они расследуют дела о подростковой жестокости. Девочки зверски избивают свою одноклассницу ногами, снимают на телефон и выкладывают в YouTube, наслаждаясь и своей жестокостью, и унижением слабого. Казанский стрелок Галявиев, напитавшись в интернете разными сумасбродными идеями, возомнил себя Богом. И таких примеров масса»,— перечислил глава СКР.

Господин Бастрыкин добавил, что не видит ничего плохого в популярности блогеров, чей контент соответствует общепринятым моральным и нравственным нормам. «Если же речь идет о поступках вне общепринятых норм либо граничащих с опасностью для самих авторов таких видео, подобное не должно становиться ориентиром, это очевидно»,— считает он.

В 2020 году в прямом эфире треш-стримера Станислава Решетняка (Reeflay) умерла его девушка. Это случилось после того, как блогер избил ее и выставил в неотапливаемую бойлерную (ночью было два градуса ниже нуля). В 2021 году его приговорили к шести годам колонии строгого режима по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. В Госдуме предлагали лишать треш-стримеров доступа в интернет. В апреле комитет Госдумы предложил сделать треш-стриминг отягчающим обстоятельством преступления.

Лаура Кеффер