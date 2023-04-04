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Коммерсантъ FM
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Комитет Госдумы предложил сделать трэш-стриминг отягчающим обстоятельством преступления

Комитет по молодежной политике Госдумы разработал поправки, которые сделают трэш-стриминг отягчающим обстоятельством при совершении некоторых преступлений: при умышленном причинении вреда здоровью, побоях, истязаниях, незаконном лишении свободы.

«Дополнительно вводится новое обстоятельство, отягчающее наказание,— совершение преступления в целях распространения в интернете фото- и видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью и издевательствами»,— цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Кроме того, поправки также предлагают лишать трэш-стримеров доступа к интернету и мессенджерам на один год, если они станут фигурантами уголовного дела. «Законопроектом предлагается лишить трэш-стримеров самого ценного для них ресурса — аудитории»,— говорится в пояснительной записке.

Трэш-стримеров будут на год включать в список лиц, которым запрещено использовать интернет, после чего СМИ и новостным агрегаторам будет запрещено публиковать в нем какую-либо информацию. Основанием для включения в список будет решение суда о привлечении стримера к уголовной ответственности.

В 2020 году в прямом эфире треш-стримера Станислава Решетняка (Reeflay) умерла его девушка. Блогер избил девушку и выставил ее в неотапливаемую бойлерную (ночью было два градуса ниже нуля). Обнаружив девушку мертвой, блогер вызвал скорую. В 2021 году его приговорили к шести годам колонии строгого режима по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

Анастасия Ларина

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