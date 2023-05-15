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ГК «РИАЛ» завершила сделку по продаже участка под бывшим «Дзержинцем»

ГК «РИАЛ» Юрия Борисовца завершила сделку по продаже свободной части бывшего стадиона «Дзержинец» на ул. Углеуральской. Как рассказала «Ъ-Прикамье» финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева, покупателем земельного актива стала компания «Аксиома». Напомним, что ООО «Аксиома», действующее в интересах пермского девелопера ПМД, предложило краевым властям установить на указанной части стадиона зону комплексного развития.

Фото: Земельный участок на территории бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми

Фото: Земельный участок на территории бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми

Стадион «Дзержинец» был непрофильным активом банкротящегося ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). В 2008 году объект продали на торгах за 24,5 млн руб. компаниям группы «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца. Стадион поделили на два участка в 3,2 и 3,6 га. В 2012 году новые владельцы продали часть земли стройгруппе «Камская долина», которая начала возводить там ЖК «Весна», но не закончила, вступив в банкротство. Достройкой домов ЖК «Весна» занимался федеральный фонд защиты прав дольщиков. Оставшуюся часть стадиона тоже планировалось застроить жильем.

В апреле комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение «Аксиомы» об установлении зоны КРТ на части стадиона, ограниченной улицами Углеуральская, Подлесная и Гатчинская. В ПМД тогда пояснили, что группа находится в процессе приобретения участка и планирует заключить соглашение о комплексном развитии этой территории. Там предполагается возвести жилье и объекты социальной инфраструктуры. Краевое минимущества недавно выпустило приказ об установлении на территории бывшего «Дзержинца» зоны комплексного развития.

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