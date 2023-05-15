1,78 триллиона рублей составили в январе—апреле сборы Федеральной таможенной службы в федеральный бюджет. Годом ранее эта сумма была равна 2,57 трлн руб., таким образом, снижение поступлений составило 31%. По итогам трех месяцев оно составляло 35%, двух месяцев — 39%. Таким образом, темпы снижения этого показателя сокращаются. Из суммы сборов за четыре месяца следует, что в апреле таможенные органы обеспечили поступление 492 млрд руб., что на 16% меньше, чем было в апреле 2022 года (582 млрд руб.). Согласно опубликованным в пятницу данным ЦБ, профицит внешней торговли товарами в январе—апреле сократился в 2,7 раза, до $41,5 млрд, по сравнению с таким же периодом 2022 года.