«Факел» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

Футболисты воронежского «Факела» победили «Пари Нижний Новгород» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Воронеже встреча завершилась со счетом 1:0. «Факел» в конце второго тайма остался в меньшинстве.

Гол забил Акбашев (67, пен.).

В турнирной таблице «Факел» с 27 очками занимает 12-е место. «Пари Нижний Новгород» с 23 очками располагается на 14-й позиции.

В следующем туре «Факел» в гостях встретится с московским «Локомотивом» 20 мая. «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче сыграет с «Сочи» 22 мая.

Мария Федотова