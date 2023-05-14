После обработки более 50% бюллетеней на выборах президента Турции лидирует Эрдоган

В Турции идет подсчет голосов на состоявшихся сегодня, 14 мая, президентских и парламентских выборах. По данным, которые приводит A Haber, после обработки 57,88% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 51,71% голосов, его главный соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 42,45%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Председатель Партии Отчизны Мухаррем Индже получает 0,52% голосов, представитель коалиции Ata Синан Оган — 5,32%.

Подробнее о выборах читайте в публикации «Ъ FM» «Турция определяется с выбором».

Мария Федотова