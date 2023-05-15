ГУП «ТЭК СПб» увеличило прибыль

Чистая прибыль ГУП «ТЭК СПб» за год выросла на 10%, показав максимум за прошедшие 11 лет: 1,34 млрд рублей. Эксперты говорят, что улучшение показателей компании связано с рядом факторов: высокий уровень реализации тепловой энергии, оптимизация расходов, принимаемые меры по увеличению инвестиций в обновление инфраструктуры и снижению уровня дебиторской задолженности. Действия руководства по улучшению финансовой устойчивости аналитики связывают с грядущей приватизацией предприятия, намеченной на следующий год. Однако уже в 2023 году показатель чистой прибыли может упасть.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Интерьер газовой котельной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На прошлой неделе генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков отчитался перед чиновниками о финансовых результатах предприятия по итогам 2022 года. Чистая прибыль компании выросла на 10%, до 1,34 млрд рублей, в сравнении с 2021 годом (тогда чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей). По словам чиновника, это лучший показатель за последние 11 лет, к которому привели выросшие объемы реализации тепловой энергии, рост выручки и мероприятия по оптимизации расходов, в том числе штата.

По словам господина Болтенкова, объем вложений в теплоэнергетическую инфраструктуру в 2022 году составил 9,5 млрд рублей. «Объем реконструкции по итогам прошлого года вырос до 160 км сетей, из них 90,5 км было обновлено за счет собственных средств. Важным событием стала газификация последних крупных мазутных котельных в Петербурге на улице Двинской и Политрука Пасечника»,— отметил господин Болтенков.

«Инвестиционные программы выполняются, реализуется плановая реконструкция сетей, вводятся новые объекты»,— подчеркнул Сергей Дрегваль, вице-губернатор, курирующий энергетическую отрасль города. Среди знаковых достижений он отметил перевод котельных на экологичные виды топлива.

Эксперты полагают, что высокие показатели также связаны со снижением дебиторской задолженности, которого удалось достичь за счет досудебных и судебных мероприятий. Ранее в ГУП «ТЭК СПб» сообщали «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 20.03.2023), что просроченная дебиторская задолженность на 1 февраля 2023 года составила 6,08 млрд рублей, сократившись на 176,1 млн по сравнению с 1 февраля 2022 года, когда было зафиксировано 6,26 млрд рублей. Предприятие продолжает существенно наращивать объем тяжб по долгам за теплоэнергию: в 2022 году было направлено более 2,2 тыс. исков на сумму 3,1 млрд рублей, для сравнения, за 2021 год было направлено 1,36 тыс. исков на сумму 1,7 млрд рублей.

«Высокие результаты неудивительны в свете того, что за год предприятие вдвое нарастило объем судебных исков по долгам за тепло. Платежная дисциплина в Петербурге постепенно катится в пропасть — и выравниваться пока не собирается. Но вот с приставами люди дел иметь не хотят, поэтому многие оплачивают долги в досудебном порядке. Это, а также то, что компанию планируют приватизировать до конца года,— слагаемые успеха. Конечно, сейчас руководство старательно будет наращивать показатели, чтобы стать более привлекательными для инвесторов. Поэтому не исключаю, что выручка будет расти и в следующем году. Но об устойчивости компании я бы пока не говорил»,— полагает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 17.02.2023) приватизация ГУП намечена на 2024 год. «Улучшение финансовых показателей повышает оценку энергокомпании. Сейчас для многих инвесторов также важна возможность получения дивидендных выплат. ГУП "ТЭК СПб" потенциально способно будет внедрить прозрачную дивидендную политику с учетом наличия хорошей чистой прибыли»,— отмечает Дмитрий Марков, начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ».

Однако многие эксперты склонны к прогнозам о снижении прибыли организации в будущем. «Компания демонстрирует высокие показатели финансовой устойчивости. Однако в 2023 году показатели чистой прибыли могут несколько снизиться по сравнению с 2023 годом в результате завершения реконструкции части сетей и снижения объемов выручки»,— считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Денис Перепелица.

«На второй рекорд ГУП по уровню чистой прибыли повлияла совокупность факторов: с одной стороны, на росте сказался ввод нового жилья, а также строительство новых промышленных предприятий то есть появление новых потребителей, с другой — в компании уже не первый год работают над проблемой оптимизации внутреннего управления, что не могло не сказаться на общем финансовом благополучии, еще один фактор — повышение тарифов на электроэнергию происходит регулярно, напомню что в декабре 2022 года на электроснабжение они выросли сразу на 9%, и также до этого неоднократно повышались, что сказалось на прибыли. С другой стороны, ГУП "ТЭК" полностью зависимо от дотаций городской казны, предприятие имеет колоссальную нагрузку в виде большого числа потребителей, и оно продолжает увеличиваться. Работа по реконструкции и превентивные меры — это похвально, однако полученная чистя прибыль не сможет разрешить абсолютно всех структурных проблем и устранить проблемы износа сетей, который остается на внушительном уровне. Частично их, конечно, при грамотном подходе поможет решить приватизация в будущем, между тем предприятие такого функционала останется по факту в управлении города, так как без денежной подпитки просуществовать не сможет. Поэтому ГУП, разумеется, продолжит взыскивать, где это возможно, долги. Наращивание прибыли неизбежно в силу будущих индексаций тарифов, но высокая прибыль не означает решения структурных проблем»,— прокомментировал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Алла Михеенко