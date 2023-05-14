В Мурманске сгорело помещение военкомата

В Мурманске произошел пожар в здании областного военкомата. В результате сгорело помещение цокольного этажа на общей площади 100 кв. м.

О пожаре сообщило ГУ МЧС по региону сегодня, 14 мая. Согласно данным «Яндекс Карт», по приведенному МЧС адресу — ул. Буркова, д. 4 — находится здание военкомата.

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило минувшей ночью в 02:07 (совпадает с мск). Потушили его в 03:14. На месте работали 18 пожарных и 5 единиц техники. В сообщении говорилось, что причины пожара устанавливаются.

Позднее Telegram-канал Baza cообщил, что военкомат поджег 19-летний Шамиль Алиев-Гасанов, которого уже задержали. По информации проекта, сам подозреваемый рассказал, что на поджог он решился не из собственных убеждений, а в связи с угрозами анонимного пользователя в интернете.

Лусине Баласян