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Коммерсантъ FM
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Донецкое поручительство не сработало в Ростове-на-Дону

Заступники обвиняемого в разбоях не явились на заседание в ДНР, сославшись на боязнь обстрелов

Как стало известно “Ъ”, Южный окружной военный суд (ЮОВС) в Ростове-на-Дону вернул под стражу обвиняемого в разбоях ранее судимого Дмитрия Титиевского, отпущенного Донецким военным судом под поручительство преподавателя физкультуры и бывшего бойца батальона «Спарта». Вторая судебная инстанция при этом пояснила первой, что, в соответствии с требованиями Верховного суда России, одно только обвинение человека с непогашенной судимостью в групповом разбое уже дает основания для его ареста.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в ЮОВС обратился с апелляционным представлением представитель военной прокуратуры ДНР. Надзорщик счел необоснованным и незаконным принятое Донецким военным судом решение выпустить 37-летнего подсудимого Титиевского из СИЗО под личные поручительства двух его знакомых — преподавателя кафедры физкультуры и спорта Донецкого госуниверситета и бывшего бойца разведывательного батальона «Спарта».

Автор представления пояснил, что суд первой инстанции рассмотрел только заявления поручителей, даже не видя их самих. Таким образом, остались неизученными, например, сведения о возможных судимостях гарантов и их «пагубных пристрастиях» вроде наркомании или алкоголизма. «Неизвестно вообще, дееспособны ли эти люди и осознанно ли они взяли на себя процессуальные обязательства»,— отметил представитель прокуратуры. По его мнению, суд также не выяснил и другой важный вопрос: насколько авторитетны авторы поручительств для самого Титиевского и станет ли для него «сдерживающим фактором» нежелание подвести их и подорвать доверие к себе. Чтобы разобраться в этом, военному суду, по мнению надзорщика, следовало бы по крайней мере выяснить, занимают ли поручители ответственные должности, имеют ли почетные звания и награды и состоят ли с подсудимым в «особо доверительных» отношениях. Подводя итог сказанному, прокурор сделал вывод, что поручители не могут обеспечить надлежащее поведение обвиняемого. «Ведь даже на заседание военного суда в Донецке они не явились, объяснив свое отсутствие опасениями возможного обстрела города»,— пояснил он.

Надзорщик также дал характеристику и самому Титиевскому, заявив суду, что тот является «профессиональным» преступником и имеет «стойкие антисоциальные установки»: никогда не работал, не женился, поддерживает тесные связи с криминальной средой и живет исключительно «за счет преступного промысла». Как пояснил автор представления, фигурант уже отбыл в колонии два срока — сначала Куйбышевский райсуд еще украинского в то время Донецка дал ему 4,5 года за грабеж, а затем Ясиноватовский райсуд ДНР приговорил его к одному году за кражу. В настоящее время освобожденный из-под ареста Титиевский, по данным прокурора, обвиняется сразу в трех вооруженных разбоях в составе группы и с применением опасного для жизни потерпевших насилия (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Поскольку в предполагаемой преступной группе вместе с ним оказался военнослужащий, уголовное дело разбирает по существу военный суд ДНР.

По мнению представителя прокуратуры, для выхода на свободу Дмитрий Титиевский представил суду даже ложные сведения о своей матери, которая якобы тяжело больна и нуждается в уходе. Отсутствие сына, как было сказано в ходатайстве об изменении меры пресечения, грозило «необратимыми последствиями» для здоровья пожилой женщины. Опросив даму, сотрудники прокуратуры ДНР, однако, выяснили, что та на самом деле чувствует себя вполне сносно, а сына не видела уже более десяти лет.

Защитница подсудимого Титиевского Алина Стреленко, которая и добилась его освобождения из-под стражи, в свою очередь, пояснила окружному суду, что ее доверитель полностью признал вину и согласился на сотрудничество со следствием. После выхода из СИЗО подсудимый, по данным его защитницы, устроился на работу и даже стал оказывать гуманитарную помощь некоей военной части. Он переселился к своей матери, а к показаниям госпожи Титиевской-старшей, по мнению адвоката, суду следует «отнестись критически», поскольку та давно страдает потерей памяти.

Председательствующий на апелляционном процессе Виталий Мамедов согласился все же с прокуратурой. Он признал, что Военный суд ДНР не убедился в «безупречности репутации поручителей» и «переоценил их возможности предотвратить попытки Титиевского к уклонению от суда». Кроме того, председательствующий разъяснил Донецкому военному суду, что, в соответствии с требованиями Верховного суда РФ, одно только обвинение в групповом разбое человека с непогашенной судимостью может расцениваться как основание для его ареста.

Постановление суда первой инстанции, таким образом, было отменено, а подсудимый Титиевский взят под стражу прямо на заседании. В СИЗО он останется по крайней мере до 30 июня. Адвокат Стреленко сообщила “Ъ”, что после консультаций со своим доверителем они, скорее всего, обжалуют вынесенное решение в кассационном военном суде. От более подробных комментариев защитница воздержалась.

Сергей Машкин

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