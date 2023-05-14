В Бангладеш и Мьянме эвакуировали более 500 тыс. человек из-за циклона «Мокко»

Свыше 500 тыс. человек эвакуировались с побережий Бангладеш и Мьянмы из-за приближения циклона «Мокко», сообщает индийская The Telegraph. По данным метеорологов Бангладеш, «Мокко» спровоцирует самые мощные штормы с момента пришествия циклона «Сидр» в 2007 году. Как сообщал «Ъ», тогда скорость порывов ветра достигала 240 км/час, высота волн — 7,5 м, от воздействия стихии погибли свыше 3 тыс. человек.

Порывы ветра «Мокко» могут достигать 175 км/час, указывает метеобюро Бангладеш. Правительство республики предупреждает, что воздействие циклона может нарушить подачу электроэнергии и газа, а также спровоцировать застой воды в прибрежных районах. Штормы обрушатся на восточный регион страны, Кокс-Базар,— эвакуацию местных жителей оттуда власти начали накануне, 13 мая. Вместе с гражданами эвакуируют жителей самого крупного лагеря беженцев-рохинджа (около 30 тыс. человек).

«Это очень опасный циклон, несущий сильные ветры. Его наступление повлечет серьезные последствия для сотен тысяч наиболее уязвимых категорий людей»,— указала представитель Всемирной организации метеорологов (ВОМ) Клэр Нуллис.

Из Кокс-Базара сообщают, что пока в регионе наблюдается затишье и моросящий дождь. Большинство жителей покинули область либо скрываются в оборудованных убежищах.

Григорий Лейба