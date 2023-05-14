На полигоне во Владивостке потушен пожар спустя четверо суток

Специалисты потушили пожар на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке, сообщил Приморский экологический оператор. Отходы загорелись в ночь на 10 мая.

«В настоящее время возгорание на мусорном полигоне ликвидировано, продолжаются работы по отсыпке участка задымления грунтом и проливке его водой»,— сообщил оператор, передает «РИА Новости».

В пресс-службе Приморского экологического оператора сообщали, что причиной пожара, по предварительной версии, стала доставка на полигон раскаленных отходов. Площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м.

Лусине Баласян