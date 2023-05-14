Посол МИДа Корчунов не исключил выхода РФ из Арктического совета при нарушении ее прав

Неприглашение России на заседания Арктического совета стало бы нарушением ее прав, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. В таком случае Москва могла бы выйти из совета, отметил он.

Господин Корчунов рассуждал о возможных нарушениях в отношении РФ в контексте передачи председательства в Арктическом совете от России Норвегии. Дипломат сообщил ТАСС, что «проблематика приглашения российской стороны на мероприятия, которые будут организовываться в период норвежского председательства, не обсуждалась».

«При этом хотел бы отметить, что неприглашение представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение ее прав как страны-члена, и в таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным»,— сказал посол. По его мнению, будущее Арктического совета теперь «целиком и полностью зависит от норвежского председательства и поддержки коллективных подходов, на которых всегда строилась работа совета, остальными его странами-членами».

На этой неделе завершилось двухлетнее председательство РФ в Арктическом совете. Россия передала полномочия норвежским коллегам в ходе виртуальной церемонии. Такую процедуру члены совета задействовали впервые с момента создания этой структуры в 1996 году. Ранее председательство традиционно передавалось в ходе встречи министерского уровня на территории страны-председателя.

О работе Арктического совета в период российского председательства — в материале «Ъ» «Арктику передали викингам».

Леонид Уварчев