Сирия продлила разрешение на доступ гуманитарной помощи через два КПП

Сирия продлила на три месяца разрешение на доступ гуманитарной помощи, поступающей через Турцию, в пострадавшие от землетрясения районы. Об этом AFP сообщила пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эри Канеко.

ООН разрешено продолжать использовать контрольно-пропускные пункты (КПП) «Аль-Раи» и «Баб-ас-Салам», сообщила госпожа Канеко со ссылкой на заявление главы МИД Сирии. AFP напоминает, что Дамаск дал добро на использование этих КПП под международным давлением, срок действия разрешения истекал сегодня, 13 мая. В Amnesty International ранее говорили, что жизни 4 млн человек зависят от гуманитарной помощи, которая поступает через эти КПП.

Сирия пострадала от происшедшего в Турции 6 февраля землетрясения, в результате которого в обеих странах погибло более 55 тыс. человек. Согласно подсчетам ООН, Сирии требуется почти $15 млрд для восстановления, а общая стоимость ущерба составляет почти $9 млрд.

Мария Федотова