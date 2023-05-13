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Коммерсантъ FM
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В Тольятти загорелся цех завода по производству железных дверей на площади 6 тыс. кв. м

В покрасочном цехе одного из заводов в Тольятти начался пожар. Пострадавших нет. Персонал эвакуирован. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Самарской области. По информации ТАСС, площадь возгорания составляет 6 тыс. кв. м.

Сообщение о пожаре по адресу Поволжское шоссе, дом 3 поступило в 22:22 по местному времени (21:22 мск). Вызову присвоен повышенный ранг. В тушении пожара участвуют 72 человека и 23 единицы техники.

По данным «Яндекс Карт», по этому адресу находится завод по производству входных металлических дверей ООО «Феррони Тольятти».

Олеся Павленко

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