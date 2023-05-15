У Twiga начался «Апрель»

Twiga Communication Group приобрела 60% в digital-агентстве «Апрель», которое ранее занималось продвижением зарубежных брендов Estee Lauder, Red Bull, Audi, Porsche и других. Сделка, сумма которой, по утверждению сторон, составила 500 млн руб., позволит группе уже в 2024 году получить в сегменте PR-SMM доходы в размере 1 млрд руб. Однако другие участники рынка оценивают перспективы интеграции скептически. Они считают, что сделка может, наоборот, негативно повлиять на положение Twiga, поскольку в 2022 году «Апрель» понес убытки в связи с потерей большей части клиентов. В то же время эксперты признают важность сохранения команд и экспертизы в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Представитель маркетингово-коммуникационной группы Twiga рассказал “Ъ”, что она завершила сделку по приобретению 60% в digital-агентстве «Апрель» у его основателей.

По словам соучредителя агентства Сергея Кокарева, сделка позволит усилить экспертизу Twiga в области новых медиа (социальные сети, блогеры, цифровые СМИ). «Мы надеемся, что "Апрель" станет важной частью нашей PR-SMM-вертикали»,— добавил управляющий директор Twiga Сергей Оганджанян. В компании рассчитывают, что вхождение агентства позволит группе увеличить объем выручки до 1 млрд руб. в сегменте PR-SMM к 2024 году. По словам сторон, сумма сделки составила до 500 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до сделки ООО «Агентство "Апрель"» принадлежало на 60,75% Всеволоду Шеховцеву и на 39,25% — Сергею Кокареву. Выручка ООО по итогам 2022 года составила 185,4 млн руб., чистый убыток — 5,8 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 423 млн руб. при чистой прибыли 24,4 млн руб. Выручка ООО «Рекламное агентство "Твига"» в 2022 году составила 102,3 млн руб., чистая прибыль — 1,34 млн руб. Годом ранее эти показатели составляли 148,2 млн и 1,38 млн руб. соответственно. Консолидированные финансовые показатели группы и нынешний уровень ее выручки от PR-SMM не раскрываются.

Эксперты считают объявленную сторонами стоимость сделки завышенной. Так, аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын оценивает «Апрель» только в 120 млн руб.: «Twiga фактически просто покупает команду, которая работала на молодом рынке с момента его возникновения». Еще один собеседник “Ъ” на рынке вообще уверен, что стоимость сделки «могла составить 20–30 млн руб., но точно не больше 50 млн руб.». «Оценка сильно зависит от клиентского портфеля — какова была в нем пропорция ушедших западных брендов и российских компаний»,— уточнил источник “Ъ”.

Объем мирового рынка новых медиа, по прогнозам PwC, к 2023 года должен составить $2,6 трлн, а доля российского в его общем объеме — только 1,1% ($30,5 млрд). Но сейчас, по словам собеседника “Ъ” в отрасли, «реально оценить объем рынка новых медиа, по сути, невозможно». «Закон о маркировке рекламы, скорее всего, упорядочит рынок, тогда он станет более прозрачен»,— полагает источник “Ъ”. С 1 сентября 2022 года в силу вступили поправки к закону «О рекламе», по которым создана единая система учета всей интернет-рекламы в РФ и обязательна маркировка каждого объявления, включая размещения у блогеров.

С учетом того, что «Апрель» обслуживал в большей степени западные бренды, которые ушли из РФ, его приобретение не принесет Twiga новых клиентов, полагает собеседник “Ъ” в отрасли. «Фактически получение этого бизнеса никак не повлияет на положение Twiga на рынке, а убытки агентства могут сказаться на показателях группы в целом»,— отмечает он. Кроме того, подчеркивает источник “Ъ”, «рынок новых медиа уже занят агентствами, которые исторически работают с крупными клиентами, поэтому говорить о том, что Twiga сможет получить их место в ближайшие полгода, было бы ошибкой».

С уходом международных компаний бизнес многих агентств «очевидно просел», «в этой связи хорошим вариантом для сохранения бизнеса и команд становится консолидация», признает гендиректор коммуникационного агентства PR Development Алла Аксенова. Она ожидает дальнейшего укрупнения рынка как альтернативы уходу с него крупных иностранных сетевых компаний.

Юлия Юрасова