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Коммерсантъ FM
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«Химки» сыграли вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на «Арене Химки» встреча завершилась со счетом 1:1. С конца первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве.

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Матч между командами &quot;Химки&quot; (Химки) - &quot;Спартак&quot; (Москва) на стадионе &quot;Химки Арена&quot;.

Матч между командами "Химки" (Химки) - "Спартак" (Москва) на стадионе "Химки Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Главный тренер команды &quot;Химки&quot; Андрей Талалаев (слева) и главный тренер команды &quot;Спартак&quot; Гильермо Абаскаль перед началом матча.

Главный тренер команды "Химки" Андрей Талалаев (слева) и главный тренер команды "Спартак" Гильермо Абаскаль перед началом матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды &quot;Спартак&quot; Квинси Промес (в центре) во время матча.

Игрок команды "Спартак" Квинси Промес (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды &quot;Спартак&quot; Кристофер Мартинс Перейра (в центре, спиной) во время матча.

Игрок команды "Спартак" Кристофер Мартинс Перейра (в центре, спиной) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Болельщики команды &quot;Спартак&quot; на зрительской трибуне во время матча.

Болельщики команды "Спартак" на зрительской трибуне во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Вратарь команды &quot;Спартак&quot; Александр Селихов (слева) во время матча.

Вратарь команды "Спартак" Александр Селихов (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Главный судья Евгений Кукуляк (в центре) и игрок команды &quot;Спартак&quot; Кристофер Мартинс Перейра (слева) во время матча.

Главный судья Евгений Кукуляк (в центре) и игрок команды "Спартак" Кристофер Мартинс Перейра (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Матч между командами &quot;Химки&quot; (Химки) - &quot;Спартак&quot; (Москва) на стадионе &quot;Химки Арена&quot;.

Матч между командами "Химки" (Химки) - "Спартак" (Москва) на стадионе "Химки Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды &quot;Спартак&quot; Георгий Джикия (слева) и технический координатор команды &quot;Спартака&quot; Артем Ребров (в центре) во время матча.

Игрок команды "Спартак" Георгий Джикия (слева) и технический координатор команды "Спартака" Артем Ребров (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Вратарь команды &quot;Химки&quot; Антон Митрюшкин во время матча.

Вратарь команды "Химки" Антон Митрюшкин во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

дионе &quot;Химки Арена&quot;. Игроки команды &quot;Спартак&quot; Александр Соболев (слева) и Томаш Тавареш (справа) во время матча.

дионе "Химки Арена". Игроки команды "Спартак" Александр Соболев (слева) и Томаш Тавареш (справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Болельщики на зрительской трибуне во время матча.

Болельщики на зрительской трибуне во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Матч между командами "Химки" (Химки) - "Спартак" (Москва) на стадионе "Химки Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Главный тренер команды "Химки" Андрей Талалаев (слева) и главный тренер команды "Спартак" Гильермо Абаскаль перед началом матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды "Спартак" Квинси Промес (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды "Спартак" Кристофер Мартинс Перейра (в центре, спиной) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Болельщики команды "Спартак" на зрительской трибуне во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Вратарь команды "Спартак" Александр Селихов (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Главный судья Евгений Кукуляк (в центре) и игрок команды "Спартак" Кристофер Мартинс Перейра (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Матч между командами "Химки" (Химки) - "Спартак" (Москва) на стадионе "Химки Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды "Спартак" Георгий Джикия (слева) и технический координатор команды "Спартака" Артем Ребров (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Вратарь команды "Химки" Антон Митрюшкин во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

дионе "Химки Арена". Игроки команды "Спартак" Александр Соболев (слева) и Томаш Тавареш (справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Болельщики на зрительской трибуне во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Голы забили: Мирзов (23) — Соболев (56).

В турнирной таблице «Химки» с 18 баллами находятся на предпоследнем, 15-м месте. «Спартак» с 50 очками располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Химки» в гостях встретятся с грозненским «Ахматом» 20 мая. «Спартак» примет столичный ЦСКА 21 мая.

Мария Федотова

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