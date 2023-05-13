«Химки» сыграли вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на «Арене Химки» встреча завершилась со счетом 1:1. С конца первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве.
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Голы забили: Мирзов (23) — Соболев (56).
В турнирной таблице «Химки» с 18 баллами находятся на предпоследнем, 15-м месте. «Спартак» с 50 очками располагается на четвертой позиции.
В следующем туре «Химки» в гостях встретятся с грозненским «Ахматом» 20 мая. «Спартак» примет столичный ЦСКА 21 мая.