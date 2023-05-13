Helsingin Sanomat: Россия начала аннулировать визы финнам

Более десятка граждан Евросоюза, включая финнов, не пустили в Россию через погранпункты Нуйямаа (Брусничное) и Ваалимаа (Торфяновка) перед этими выходными. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat (HS). Визы аннулировали 11 и 12 мая прежде всего тем, кто ехал на шопинг или заправку.

Один из тех, кого развернули на границе в пятницу на погранпункте Ваалимаа, сообщил, что в среду, 10 мая, проблем не было. «Последний раз я был в среду, и тогда проблем не было»,— сказал он на условиях анонимности.

По словам мужчины, пограничник заявил, что его виза аннулирована на основании определенного раздела закона. Паспорт мужчине вернули, в визе поставили новый штамп. «В визе стоял недействительный штамп»,— рассказал он. Никакого официального документа о признании визы недействительной мужчина не получил, пишет HS.

По данным издания, также в пятницу на погранпункте Нуйямаа российские власти выдворили финна, но не аннулировали его визу. Вместо этого мужчину заставили подписать документ о том, что ему запрещен въезд в Россию.

«У вас нет разрешения на въезд на территорию РФ»,— говорится в документе, в котором содержится ссылка на закон о въезде и выезде из России. То же самое произошло с мужчиной из Прибалтики, у которого тоже есть паспорт ЕС. Он собирался в Россию со своей русской женой, которая живет в Финляндии.

По словам представителя финской погранслужбы Юкки Луккари, у них нет четкого представления о том, в порядке ли, например, документы финнов, которых не пустили в РФ. Это не входит в компетенцию финских пограничных властей.

Согласно российскому законодательству, посещение заправочной станции или магазина не соответствует требованиям деловой визы, но российские власти до сих пор пристального внимания на это не обращали, пишет HS.

В визах для деловых поездок приглашающей стороной обычно является российская компания. Туристические агентства и визовые брокерские компании в Финляндии не могут пользоваться услугами приглашенных компаний, кроме тех, которые утверждены российским консульством.

Согласно российскому законодательству, финн, выезжающий на заправку или за покупками в Выборг, может считаться нарушителем критериев выдачи визы, когда он не имеет дел со своим официальным принимающим лицом в России, отмечает HS. Однако финны, посетившие Россию в качестве туристов по деловым визам, часто даже не знали, что представляет собой принимающая компания.

В сентябре 2022 года Финляндия объявила о «значительном ограничении» въезда россиянам. Запрет не коснулся людей с рабочими и студенческими визами, а также тех, кто планирует посетить родственников в стране.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Финляндия закрывает двери».

Мария Федотова