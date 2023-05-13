Фото 13.05.2023, 16:51 Московский мотопарад Как прошел столичный байк-фестиваль 13 мая московские байкеры отметили открытие мотосезона парадом. Яркие кадры с заезда — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Маршрут мотопарада проходил по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В мотопараде приняли участие представители 21 мотоклуба Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Колонна стартовала в 12:00 Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Всего в мотопараде приняли участие более 5 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото На финише для участников состоялось мотошоу и водное представление, а также концерт и розыгрыш мотоцикла Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В мотопараде участвовали мотоциклисты из Москвы и Подмосковья, а также Орла и Санкт-Петербурга Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сотрудница полиции перед стартом мотопарада Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Певец Тимати перед стартом мотопарада Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Московский мотопарад Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники мотопарада перед стартом Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Московский мотопарад Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники мотофестиваля перед стартом Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Проезд участников мотопарада по Садовому кольцу Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участник мотопарада с флагом СССР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Московский мотопарад Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Открытие мотосезона в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участник мотопарада Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Московский мотопарад Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Колонна байкеров на Садовом кольце Фото: 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купить фото На финише для участников состоялось мотошоу и водное представление, а также концерт и розыгрыш мотоцикла Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В мотопараде участвовали мотоциклисты из Москвы и Подмосковья, а также Орла и Санкт-Петербурга Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сотрудница полиции перед стартом мотопарада Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Певец Тимати перед стартом мотопарада Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Московский мотопарад Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники мотопарада перед стартом Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Московский мотопарад Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники мотофестиваля перед стартом Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Проезд участников 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