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Коммерсантъ FM
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Московский мотопарад

Как прошел столичный байк-фестиваль

13 мая московские байкеры отметили открытие мотосезона парадом. Яркие кадры с заезда — в фотогалерее «Ъ».

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Маршрут мотопарада проходил по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон»

Маршрут мотопарада проходил по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В мотопараде приняли участие представители 21 мотоклуба

В мотопараде приняли участие представители 21 мотоклуба

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Колонна стартовала в 12:00

Колонна стартовала в 12:00

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Всего в мотопараде приняли участие более 5 тыс. человек

Всего в мотопараде приняли участие более 5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На финише для участников состоялось мотошоу и водное представление, а также концерт и розыгрыш мотоцикла

На финише для участников состоялось мотошоу и водное представление, а также концерт и розыгрыш мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В мотопараде участвовали мотоциклисты из Москвы и Подмосковья, а также Орла и Санкт-Петербурга

В мотопараде участвовали мотоциклисты из Москвы и Подмосковья, а также Орла и Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудница полиции перед стартом мотопарада

Сотрудница полиции перед стартом мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Тимати перед стартом мотопарада

Певец Тимати перед стартом мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московский мотопарад

Московский мотопарад

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники мотопарада перед стартом

Участники мотопарада перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московский мотопарад

Московский мотопарад

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники мотофестиваля перед стартом

Участники мотофестиваля перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Проезд участников мотопарада по Садовому кольцу

Проезд участников мотопарада по Садовому кольцу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник мотопарада с флагом СССР

Участник мотопарада с флагом СССР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московский мотопарад

Московский мотопарад

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Открытие мотосезона в Москве

Открытие мотосезона в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник мотопарада

Участник мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Московский мотопарад

Московский мотопарад

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Колонна байкеров на Садовом кольце

Колонна байкеров на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участник мотопарада в шлеме с гребнем

Участник мотопарада в шлеме с гребнем

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участник мотопарада финиширует

Участник мотопарада финиширует

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Колонна байкеров на мотофестивале

Колонна байкеров на мотофестивале

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участники мотопарада

Участники мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Колонна мотоциклистов на Садовом кольце

Колонна мотоциклистов на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Зрители мотопарада

Зрители мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Маршрут мотопарада проходил по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В мотопараде приняли участие представители 21 мотоклуба

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Колонна стартовала в 12:00

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Всего в мотопараде приняли участие более 5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На финише для участников состоялось мотошоу и водное представление, а также концерт и розыгрыш мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В мотопараде участвовали мотоциклисты из Москвы и Подмосковья, а также Орла и Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудница полиции перед стартом мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Тимати перед стартом мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московский мотопарад

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники мотопарада перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московский мотопарад

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники мотофестиваля перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Проезд участников мотопарада по Садовому кольцу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник мотопарада с флагом СССР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московский мотопарад

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Открытие мотосезона в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Московский мотопарад

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Колонна байкеров на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участник мотопарада в шлеме с гребнем

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участник мотопарада финиширует

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Колонна байкеров на мотофестивале

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участники мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Колонна мотоциклистов на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Зрители мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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