Власти Хмельницкой и Николаевской областей сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры и промышленном предприятии

После объявления воздушной тревоги в ночь с 12 на 13 мая в Хмельницкой области Украины был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщила военная администрация региона.

«Имеем прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов. Соответствующие службы работают. Отдельные поезда сегодня будут следовать по измененному графику»,— говорится в сообщении в Telegram-канане администрации.

Как уточнил мэр города Хмельницкий Александр Симчишин, удар пришелся по объекту на территории одной из общин Хмельницкого района. Там начался пожар. По словам господина Симчишина, есть пострадавшие, их количество уточняется.

О повреждении промышленного предприятия сообщили в военной администрации Николаевской области. «Город Николаев. Из-за попадания боеприпасов... разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возник пожар, который был оперативно ликвидирован»,— написал в Telegram глава военной администрации региона Виталий Ким.

Около 4 часов утра воздушная тревога была объявлена в центральной, северной и западной частях Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях, а также в Николаеве. Киевская областная военная администрация заявила о работе средств противовоздушной обороны.