В Киевской области и Николаеве произошли взрывы

Воздушная тревога объявлена в центральной, северной и западной частях Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях, а также в Николаеве.

Киевская областная военная администрация заявила о работе средств противовоздушной обороны. Власти призвали жителей находиться в укрытиях. Глава николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о пожаре в доме после взрыва, утверждается о трех пострадавших.

Накануне, 12 мая, атаке подвергся Луганск. Как утверждают власти ЛНР, город был обстрелян предположительно двумя крылатыми ракетами украинского комплекса «Гром». Пострадали шесть детей, двое из них госпитализированы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.